Kock till Himmelsby SPA & Konferens

Himmelsby Spa & Konferens AB / Kockjobb / Mjölby
2026-03-04


Visa alla kockjobb i Mjölby, Boxholm, Vadstena, Motala, Haninge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Himmelsby Spa & Konferens AB i Mjölby, Linköping eller i hela Sverige

Är du en kreativ och positiv kock som trivs i ett högt tempo och vill vara med och skapa minnesvärda matupplevelser? Då kan du vara den vi söker till köket på Himmelsby SPA & Konferens.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Om tjänsten
Som kock hos oss arbetar du i ett engagerat team där kvalitet, smak och gästupplevelse står i fokus. Tempot är stundtals högt och arbetet varierat, där du bidrar både till den dagliga driften och helhetsupplevelsen för våra gäster.

Dina arbetsuppgifter
Tillagning och förberedelse av mat enligt menyer

Säkerställa hög kvalitet och snygg presentation

Planering och mise en place inför service

Följa rutiner för hygien, egenkontroll och livsmedelshantering

Bidra till ett gott samarbete i köket och mellan avdelningar

Vara delaktig i att utveckla och förbättra kökets arbete

Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, kreativ och flexibel, och som har erfarenhet av arbete i restaurangkök. Personliga egenskaper och rätt inställning är det allra viktigaste för oss.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:

Uppskattar ett jobb på landsbygden istället för i staden

Behärskar ett hotellköks alla områden som frukost, lunch, bageri & middag

Trivs med att ibland arbeta självständigt

Kvalifikationer
Körkortskrav
Flytande svenska i tal och skrift

Erfarenhet från restaurangkök

Vi erbjuder
Som anställd på Himmelsby SPA & Konferens får du ta del av många härliga förmåner:

Fri tillgång till vår exklusiva SPA-avdelning samt kraftiga rabatter för familj/vänner

Fri vattenmassage, fiskpedikyr, kryokammare, gym och padel

Rabatt på salongsbehandlingar, mat & produkter i butik & salong

En unik arbetsmiljö där välmående, trivsel och service står i centrum

Kollektivavtal

Arbetsplats: Himmelsby SPA & Konferens, Mantorp Omfattning: 100% (dag, kväll och varannan helg) Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du bli en del av vårt team? Passa på att skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7328713-1873328".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Himmelsby Spa & Konferens AB (org.nr 556675-3272), https://himmelsbyspakonferens.teamtailor.com
Himmelsby Norrgård 1 (visa karta)
595 97  MANTORP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Himmelsby SPA & Konferens

Jobbnummer
9776594


 

Prenumerera på jobb från Himmelsby Spa & Konferens AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Himmelsby Spa & Konferens AB: