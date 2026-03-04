Kock till Himmelsby SPA & Konferens
2026-03-04
Är du en kreativ och positiv kock som trivs i ett högt tempo och vill vara med och skapa minnesvärda matupplevelser? Då kan du vara den vi söker till köket på Himmelsby SPA & Konferens.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som kock hos oss arbetar du i ett engagerat team där kvalitet, smak och gästupplevelse står i fokus. Tempot är stundtals högt och arbetet varierat, där du bidrar både till den dagliga driften och helhetsupplevelsen för våra gäster.Dina arbetsuppgifter
Tillagning och förberedelse av mat enligt menyer
Säkerställa hög kvalitet och snygg presentation
Planering och mise en place inför service
Följa rutiner för hygien, egenkontroll och livsmedelshantering
Bidra till ett gott samarbete i köket och mellan avdelningar
Vara delaktig i att utveckla och förbättra kökets arbete
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, kreativ och flexibel, och som har erfarenhet av arbete i restaurangkök. Personliga egenskaper och rätt inställning är det allra viktigaste för oss.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Uppskattar ett jobb på landsbygden istället för i staden
Behärskar ett hotellköks alla områden som frukost, lunch, bageri & middag
Trivs med att ibland arbeta självständigtKvalifikationerKörkortskrav
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet från restaurangkök
Vi erbjuder
Som anställd på Himmelsby SPA & Konferens får du ta del av många härliga förmåner:
Fri tillgång till vår exklusiva SPA-avdelning samt kraftiga rabatter för familj/vänner
Fri vattenmassage, fiskpedikyr, kryokammare, gym och padel
Rabatt på salongsbehandlingar, mat & produkter i butik & salong
En unik arbetsmiljö där välmående, trivsel och service står i centrum
Kollektivavtal
Arbetsplats: Himmelsby SPA & Konferens, Mantorp Omfattning: 100% (dag, kväll och varannan helg) Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du bli en del av vårt team? Passa på att skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7328713-1873328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Himmelsby Spa & Konferens AB
(org.nr 556675-3272), https://himmelsbyspakonferens.teamtailor.com
Himmelsby Norrgård 1 (visa karta
595 97 MANTORP Körkort
Himmelsby SPA & Konferens Jobbnummer
