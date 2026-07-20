Kock till Gotttsundaskolan Restaurang
Uppsala kommun, Avdelning Måltidsservice / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-07-20
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du vara med och leda och utveckla dagens och framtidens måltidsservice inom Uppsala kommun? Vi söker nu en serviceinriktad och kreativ Kock till köket på Gottsundaskolan där vi serverar ca 1200 portioner per dag.
Måltidsservice är en verksamhet inom Uppsala kommun som bedriver restauranger på förskolor, skolor, gymnasier, seniorrestauranger samt levererar måltider till boende inom vård- och omsorgsverksamhet. Varje dag serverar vi 45 000 måltider och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att ligga i framkant. Måltidsservice har varit nominerade och tävlat i flera tävlingar inom offentlig gastronomi med fina placeringar som resultat.
Dina arbetstider kommer vara måndag till fredag 07.00-15:30.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som kock kommer du att ansvara för matlagning, planering av menyer, varuinköp samt ha kontakt med skolan personal. I arbetet ingår att laga mat och baka från grunden, så långt det är möjligt, hantera och tillaga specialkost specialkosttillagning samt utveckla serveringsutbudet och allergikosten. Du kommer att ansvara för kostdatasystemet Mateo och arbeta i systemet HACCP och Ifact.
Det ingår även att utföra egenkontroller i enlighet med gällande lagstiftning, städa och desinficera redskap, maskiner och lokalytor, fylla på porslin, bestick, glas och servetter. Som kock på Måltidsservice arbetar man både med matlagning och i serveringen, där man möter gästen direkt. Du kommer eventuellt även att vara handledare för personer med arbetsmarknadsinsats och andra extratjänster.
I uppdraget ingår även att:
Hantera disk
Sköta dagliga städrutiner
Hantera specialkost
Ta emot leveranser
Packa upp varor
Lägga varubeställningar
Lägga måltidsbeställningar
Inventera
Dokumentera svinnsiffrorPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd utbildning som kock eller för storhushåll. Det är viktigt med tidigare kunskap i egenkontroll, livsmedelshygien och allergihantering. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är en förutsättning för tjänsten. Det är meriterande med kunskaper i Microsoft 365 och B-körkort.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ställa om ditt arbetssätt när verksamhetens behov förändras. I ditt bemötande är du uppmärksam och tillmötesgående. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer genom att vara lyhörd, kommunikativ och konstruktiv i mötet med andra. I ditt arbete är du strukturerad och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt säkerställer att uppgifter genomförs inom uppsatta tidsramar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Andreas Bodèn, kökschef, 018-727 36 76.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 10.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Danmarksgatan 26 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning Måltidsservice Kontakt
Kökschef
Andreas Bodèn +46187273676 Jobbnummer
10007589