Kock Till Gogogaga På Jacy 'z

2026-04-29
Att gå igenom ytterdörrarna på Jacy 'z ger dig puls bara det. Det är ett wow som slår dig här näst och vilket följer dig hela vägen upp till våning 28. Här blir alla vuxna unga igen och du kan verkligen känna den amerikanska glamourösa röda tråden in i detaljerna. Här har vi allt samlat under ett tak, upplev konserten, ät sharing med utsikt över hela Göteborg eller dyk ner i poolen till beatet från våra egna dj 's.
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Nu söker vi dig, vår nya extrakock!
Vill du jobba högt över Göteborg i en av stadens mest pulserande restaurangmiljöer?
GOGOGAGA är en asian fusion-restaurang och social dinner club med högt tempo, stark laganda och passion för smaker, service och upplevelse. Nu söker vi en kock för extraarbete som vill vara med och leverera matupplevelser i toppklass
Hur kan en dag se ut? Vi söker dig som kan hoppa in extra vid behov - kvällar och helger - du trivs i en miljö där kvalitet, tempo & teamwork är A och O.
Arbetet är varierande där den stora delen av arbetet är belagt kvällstid i service. Man ansvarar för sin egen station samt att öppning, stängning & övriga rutiner efterföljs.
På Jacy'z jobbar vi med One House, One Team, vilket kan innebära att man även får hjälpa till att täcka pass på andra avdelningar.
Om tjänsten Anställningsform: Extra, vid behov Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse
Så, vem är du?
Vi söker dig som är en ung kock i början av din karriär. Du är driven, har en vilja att utvecklas & trivs med utmaningar. Du gillar att vara en del i ett större team med höga ambitioner. Tempo, social miljö och kvalitet med en möjlighet för utveckling är viktigt för dig. Många bollar i luften är något som du trivs med.
Utöver det tror vi att du behöver:
Har viss erfarenhet av att arbeta i kök (à la carte är meriterande)
Är driven, passionerad och noggrann
Har lätt för att arbeta i team och bidra till god stämning
Är öppen för nya utmaningar och vill utvecklas
Gillar att knyta nya kontakter och vara en del av en social miljö
Har en stark vilja att ständigt ta dig framåt
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 13/5
Uppfyller du inte alla, exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
