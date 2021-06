Kock till Fru S - Salt & Co Tjörn AB - Optikerjobb i Tjörn

Salt & Co Tjörn AB / Optikerjobb / Tjörn2021-06-30Fru S ligger i anslutning till hotell- och konferensanläggningen Salt & Sill på Klädesholmen och är en avslappnad gastropub med fokus på mathistorier. Vi tas med på en resa runt världen genom rätterna. Fru S är ett komplement till systerkrogen Salt & Sill och här kan man komma för barhäng och plockmat. Hos oss ska gästen känna sig som hemma och hen sköter exempelvis beställning själv via vår app. Serveringen är enkel med fokus på folklig stämning och god mat.Vår terrassbar kommer även bjuda på ett brett utbud av goda och vällagade drinkar med fantastisk utsikt över havet.Du som söker denna tjänst är strukturerad, effektiv och har ett stort fokus på kundbemötande och service.Du trivs i ett arbete under högt tempo, utmanas av att hitta effektiva arbetssätt och har god kunskap om livsmedelshantering.Vi siktar på öppning i början av juli och säsongen sträcker sig till slutet av augusti.Fru S är en nyöppning och en helt ny del av anläggningen här på Salt & Sill. Ett spännande komplement som anpassas efter säsong.Personalboende finns att tillgå.Vill du vara med på en spännande och utvecklande nyöppning så tveka inte att höra av dig till erduan@saltosill.se med din ansökan. Anställningar kommer att ske löpande.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-30Salt & Co Tjörn ABDanmark47117 Klädesholmen5838607