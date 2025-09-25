Kock till förskola
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker:
Dig som är utbildad, erfaren kock som också ser glädjen i att få arbeta med och nära barn. Tjänsten är en kombinerad anställning kock/barnskötare där du arbetar ca 30 timmar i köket och 10 timmar i barngrupp per vecka. Du har ensam ansvaret för matlagningen på förskolan.
Om dig:
Du som söker måste ha både erfarenhet och utbildning!
Du ska ha goda kunskaper i traditionell och modern matlagning, kunskap om specialkost, egenkontroll samt ha ett ekonomiskt tänkande när det gäller storhushåll. Du har god hygienpraxis och förståelse för livsmedelssäkerhet. Du har kunskap i alla lagar och regler som följer med yrket och tillagningskök.
Självklart har du ett genuint intresse för mat och matlagning och uppskattar att barn tittar in i köket och säger hej. Du får gärna vara kreativ i köket och involvera barnen, tex plocka nässlor och annat ifrån naturen som du använder i matlagningen.
Du tycker om barn och bidrar till en god arbetsmiljö.
Som kock kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter i ett tillagningskök. I arbetsuppgifterna ingår städning samt att beställa, förbereda och tillreda lunch och mellanmål till våra barn. Du sitter med till bords och samtalar om mat med barnen, vilket hjälper barn att få ett positivt förhållande till mat. Du arbetar i barngrupp på morgon och eftermiddag, du kan komma att både öppna och stänga förskolan.
Vår utgångspunkt är att all mat lagas från grunden, av kravmärkta, närproducerade varor utifrån säsong. Maten är alltid vara god och nyttig. Du arbetar under frihet och ansvarar att själv planera din matlagning.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Tillagning och servering av förskolans samtliga måltider.
Städning enligt städrutiner och diskning.
Tillagning av specialkost.
Bakning av matbröd.
Inköp av matvaror samt planering.
Dagligt arbete med egenkontroll/HACCP/Krav
Arbete i barngrupp
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Gymnasial utbildning inom restaurang och storkök eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Utbildning inom egenkontroll och livsmedelshygien.
Vid arbete i förskola krävs aktuellt utdrag från polisens belastningsregister som visas upp vid intervju.
Goda kunskaper inom tillagning av specialkost
Du är en trygg och ansvarstagande person som har ett förhållningssätt och bemötande mot stora som små som stämmer väl överens med förskolans värdegrund.
Du har goda kunskaper som kock
Du är lösnings inriktad, positiv och en driven person med ambitioner och arbetsglädje!
Du tycker om att ta ansvar och har lätt för att samarbeta med dina kollegor.
Du är en engagerad och positiv person som kan skapa förtroende med barn och vårdnadshavare.
Du har också en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Övrig information
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Vår förskola:
Föräldrakooperativet Minnemalen finns i Minneberg, Bromma och ligger nära Alvik. Vi består av två avdelningar med sammanlagt 36-38 barn, har fina lokaler och en stor gård med utsikt över vattnet och har en fin, varierande och lugn närmiljö.
Föräldrakooperativet Minnemalen har en hög pedagogisk kvalitet, där barn, föräldrar och pedagoger trivs och känner delaktighet. Hos oss har personalen stort inflytande över utformningen av verksamheten. Vårt föräldrakooperativ bildades år 1989.
På Minnemalen använder vi oss av ett utforskande arbetssätt där barnens intressen och frågor är i fokus. Vår barnsyn är det kompetenta barnet som aktivt tar del i sitt eget lärande och vi vill att verksamheten ska vara rolig, lärorik och full av möjligheter för alla. Barnen ska få uppleva att de lyckas och få möjligheter att skapa tilltro till den egna förmågan i samspel med andra och i de val de gör under dagen.
Förskolan arbetar efter läroplanen och med systematiskt kvalitetsarbete. Vi arbetar fokusinriktat utifrån de nationella målen. En bra lärmiljö är viktigt för barnen och därför arbetar vi kontinuerligt med den pedagogiska miljön, den ska vara rik och varierande, en mötesplats för lek och lärande.
Arbetet med normer och värden är något som vi värdesätter högt och det genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi öppnar alltid utomhus och är ute mycket då rörelse och hälsa är ett viktigt inslag i verksamheten. I vårt närområde har vi tillgång till både äng, skog och strand som vi kontinuerligt går till och vår inställning är att verksamheten kan bedrivas lika bra ute som inne.
Vi erbjuder dig:
Lån av arbetskläder för utevistelse
Lån av kläder till kök
Kollektivavtal
fria måltider
Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
