Kock till Fjällbacka Service kök
Tanums kommun / Kockjobb / Tanum Visa alla kockjobb i Tanum
2025-09-15
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum
Vi på Måltidsverksamheten söker en kock till Fjällbacka servicekök!
Arbetsuppgifter:
Som kock hos oss kommer du att vara delaktig i alla delar av köksarbetet, från förberedelser och matlagning och specialkost till egenkontroll och provsmakning.
Du kommer även att arbeta med vårt kostdataprogram Mashie samt disk och städning. Vi värdesätter ditt aktiva deltagande för att våra gäster ska få en positiv matupplevelse.
Vi erbjuder dig att vara en del av ett team som strävar efter att servera näringsriktig och utsökt mat. En arbetsplats där vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer för mat till barn i förskola, elever i grundskola och äldre. En chans att utveckla och förbättra Fjällbacka servicekök tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
- Gymnasial utbildning i Restaurang & Livsmedelsprogrammet med inriktning kock eller annan motsvarande utbildning med kunskaper i näringslära, specialkost, matlagning och livsmedelshygien.
- Meriterande är erfarenhet av matlagning i storhushåll och specialkost.
- God datavana.
- B körkort är ett krav.
Vi ser att:
- Du är serviceinriktad med ett gott bemötande och en vilja att skapa en bra upplevelse för gästerna.
- Du har ett personligt driv brinner för matlagning och ser vad som behöver göras.
- Du har god kommunikationsförmåga och behärskar svenska i tal och skrift.
Villkor:
Tjänsten är ett vikariat på 83,5 procent i 6 månader med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär måndag - fredag och vid behov kan du bli placerad i andra kök. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Har du frågor?
Kontakta gärna kökschef Malin Jonasson på telefon 072-1455143.
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/183". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tanums kommun
(org.nr 212000-1348) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Kostenheten, Fjällbacka service köksområde Kontakt
Malin Jonasson 0721455143 Jobbnummer
9508027