Kock till Fässbergs vård- och omsorgsboende
2026-04-22
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Arbetsuppgifter
Är du kock med gedigen erfarenhet och ett stort engagemang som vill vara med och göra skillnad? Nu söker vi en kock till vårt team på Fässbergs vård- och omsorgsboende.
I arbetet ingår att tillaga näringsrika, säkra och goda måltider med hög kvalitet. Du ska ha kunskap om livsmedelsverkets riktlinjer. Önskvärt ifall du har god kunskap om livsmedelsallergi/födoämnesallergi. Du och dina kollegor arbetar med att utveckla och förbättra måltidsupplevelsen dagligen. Lyhördhet och servicekänsla mot kollegor och kund är ett självklart arbetssätt för dig.
Utöver traditionell matlagning ingår det bland annat:
• Inköp via Proceedo som är stadens beställningsprogram.
• Ha en bra struktur och logistik i ditt dagliga arbete.
• Följa HACCP program som säkerställer kvalitén på vår produktion.
• Delaktig i framtagande av nya menyerKvalifikationer
Vi söker dig som har en 3-årig kockutbildning, eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete i storkök med inriktning äldreomsorg. God datavana är ett krav. God kännedom om specialkost och konsistensanpassad kost är meriterande.
Vi ser att du som söker har ett stort intresse för att laga god mat och vill utvecklas inom yrket. Du är glad, social och trivs med att arbeta i en grupp. Du ska vara engagerad, kreativ, serviceinriktad och ser möjligheter, inte hinder. Att du har god samarbetsförmåga med såväl kunder, gäster och kollegor är en förutsättning för verksamheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363)
Privatvägen 1 (visa karta
)
431 33 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen
