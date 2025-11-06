Kock till extrajobb i Stockholm
Bemannia AB (Publ.) / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-11-06
Vi söker utbildade kockar med erfarenhet av storkök till flexibelt extrajobb i Stockholm. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Bemannias vikariepool!
Om uppdraget
Som ambulerande kock hos Bemannia arbetar du ambulerande i storkök hos våra kunder främst inom skolomsorgen och rättsväsendet. Du ersätter ordinarie personal vid behov och blir bokad med kort varsel. Vikariatens längd varierar från enstaka dagar till längre vikariat. Du väljer själv vilka dagar i veckan du vill arbeta och vi matchar dig med uppdrag som passar din tillgänglighet och kvalifikationer.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Du ersätter ordinarie personal och dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att arbeta i storkök inom skolomsorgen och rättsväsendet efter deras behov. Arbetet innefattar;
Matlagning
Skötsel av utrustning
Upprätthållande av hygienkrav Kvalifikationer
Prickfritt utdrag ur belastningsregistret
Kockutbildning
Erfarenhet av arbete i storkök/restaurangkök
Behärska det svenska språket i tal och skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia ser vi till att du blir matchad med rätt uppdrag. Som anställd hos oss genomgår du en introduktionsutbildning där du får verktyg för att leda och lära andra. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan
Sök tjänsten via vår hemsida. Urval och intervjuer sker löpande.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan, vi tar inte emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på vikarie@bemannia.se
.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
