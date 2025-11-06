Kock till extrajobb i Stockholm

Bemannia AB (Publ.) / Kockjobb / Stockholm
2025-11-06


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi söker utbildade kockar med erfarenhet av storkök till flexibelt extrajobb i Stockholm. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Bemannias vikariepool!
Om uppdraget
Som ambulerande kock hos Bemannia arbetar du ambulerande i storkök hos våra kunder främst inom skolomsorgen och rättsväsendet. Du ersätter ordinarie personal vid behov och blir bokad med kort varsel. Vikariatens längd varierar från enstaka dagar till längre vikariat. Du väljer själv vilka dagar i veckan du vill arbeta och vi matchar dig med uppdrag som passar din tillgänglighet och kvalifikationer.

Publiceringsdatum
2025-11-06

Arbetsuppgifter
Du ersätter ordinarie personal och dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att arbeta i storkök inom skolomsorgen och rättsväsendet efter deras behov. Arbetet innefattar;
Matlagning
Skötsel av utrustning
Upprätthållande av hygienkrav


Kvalifikationer
Prickfritt utdrag ur belastningsregistret
Kockutbildning
Erfarenhet av arbete i storkök/restaurangkök
Behärska det svenska språket i tal och skrift

Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia ser vi till att du blir matchad med rätt uppdrag. Som anställd hos oss genomgår du en introduktionsutbildning där du får verktyg för att leda och lära andra. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan
Sök tjänsten via vår hemsida. Urval och intervjuer sker löpande.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan, vi tar inte emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på vikarie@bemannia.se.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemannia AB (Publ.) (org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se

Arbetsplats
Bemannia

Kontakt
Bemannia Snabbemanning
vikarie@bemannia.se
08 122 00 450

Jobbnummer
9591503

Prenumerera på jobb från Bemannia AB (Publ.)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bemannia AB (Publ.):