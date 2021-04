Kock till Engelska skolan i Sundbyberg Compass Group FS - Compass Group FS Sweden AB - Chefsjobb i Sundbyberg

Compass Group FS Sweden AB / Chefsjobb / Sundbyberg2021-04-13Kock till Engelska skolan i Sundbyberg Compass Group FSRedo för ett välsmakande jobb? Bli en del av Compass Group FS som kockHitta din passion för matVi söker en kock med stor passion för mat till vår Engelska skolan i Sundbyberg! Som kock hos oss kommer ditt arbete vara varierande med alla förekommande arbetsuppgifter i ett restaurangkök så som tillagning av lunch, egenkontroll, inventering och lagerhantering. Med begreppet smakupplevelse formar du våra menyer och som medarbetare står du för ett värdskap med hög servicekvalitet och lagar mat från grunden där du framhäver de gröna smakerna allt enligt trendguiderna. Som kock hos oss har du din arbetsplats på Engelska skolan och maten serveras på plats. I köket arbetar du med våra tio ledstjärnor som levererar den bästa lunchen. Tjänsten är på heltid med uppehållsanställning där arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. Tillträde i augusti.Varför ska du välja Compass Group?Compass Group är ledande måltidsleverantör i Sverige och levererar förstklassig mat och service på fler än 450 enheter runt om i landet. Verksamheten omsätter ca 3 miljarder kronor och drivs under varumärkena Eurest, Eurest Services, Medirest, Chartwells, Levy Restaurants, Amica, Food & Co, Försvarsrestauranger, Tastory och Hav a Java. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC och förvärvade Fazer Food Services den 31 januari 2020. Koncernens omsättning uppgår globalt till £25 miljarder (2019), med över 600 000 anställda i 45 länder och servering av 5,5 miljarder måltider årligen. Läs mer om oss på www.compass-group.se Vad bidrar du med till teamet?Du har utbildning inom restaurangskola eller likvärdig examen samt ett par års erfarenhet från storkök. Du är väl insatt i livsmedelsverkets egenkontrollprogram och förespråkar ordning och struktur i ditt arbete. Vi söker dig som tycker om att botanisera med smaker och hittar din inspiration från världens olika kök som du sedan förverkligar i vår restaurang. För att trivas hos oss tycker du om att använda din fantasi och kreativitet för att baka, skapa upplevelser och utveckla vår verksamhet. Du tycker att det är positivt med förändring och gillar att arbeta under högt tempo tillsammans med andra. För att vara lämplig i rollen som kock hos oss talar och skriver du flytande svenska.Redo för ett välsmakande jobb? Ansök nu.För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig Sanna Nilsson via mail: sanna.nilsson@compass-group-fs.com . Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, senast den 2020-05-07.Varaktighet, arbetstid2021-04-13Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-13Compass Group FS Sweden AB5689401