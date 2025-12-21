Kock till Drottninghögs förskolor
2025-12-21
Brinner du för att laga god, näringsrik och klimatsmart mat och vill göra skillnad för stadens yngsta medborgare varje dag? Vi söker en engagerad och nytänkande kock som vill vara med och skapa måltider som inte bara mättar, utan också inspirerar. Hos oss står hållbarhet, måltidspedagogik och barnens bästa i fokus varje dag.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Drottninghög är ett spännande område i utveckling och vi består av tre förskolor: Diamantens, Opalens och Kristallens förskola. På Kristallens förskola har vi tillagningskök där maten till alla tre förskolorna lagas. Vi erbjuder även frukost och mellanmål samt utflyktsmat vid behov.
Vi ser olikheter som en tillgång och har en mångfald både bland barn och personal. Vi lever våra värdeord; välkomnande, innovation, delaktighet, engagemang, lärande, tillit, arbetsglädje och relationer, i allt vi gör och lägger framför allt stor vikt vid barns och föräldrars delaktighet. Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kock som vill ta ansvar för måltiderna på våra förskolor, från planering till servering och efterarbete. Du kommer att stå för tillagningen av ca 370 näringsriktiga och goda luncher till barn och personal. Till din hjälp har du en kockkollega och ett köksbiträde. Vi har också en köksansvarig på deltid. Vi erbjuder varierad kost, många vegetariska rätter, soppa varje vecka samt hembakat bröd.
Vi vill att du har ett brinnande intresse för måltidspedagogik och kan driva detta arbete tillsammans med dina kollegor i köket. Du har stora möjligheter att vara med och utforma detta arbete som syftar till att öka barnens intresse för och kunskaper kring mat och måltider genom delaktighet och utforskande.
Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöbelastning och idag används drygt 40 % ekologiska livsmedel. Vi vill att du fortsätter arbeta för ökad hållbarhet och minskat matsvinn.
Vi söker dig som har en dokumenterad kockutbildning och arbetslivserfarenhet som kock, gärna inom skol-/förskolekök. Du behöver också ha utbildning som omfattar hantering och tillagning av livsmedel, livsmedelshygien, egenkontroll och specialkost. Du har god erfarenhet av planering, budgetering och inköp.
Du är prestigelös och tar likaväl hand om matsalen, serveringen och disken som själva matlagningen. Du är också flexibel, lösningsfokuserad och kan tänka om när förutsättningar ändras. Du har lätt för att samarbeta, sprider positiv energi omkring dig och har en vilja att skapa goda relationer med både barn och vuxna.
Eftersom tjänsten innefattar en del administration krävs det att du har en god datorvana. För att klara av uppdraget krävs det även att du behärskar svenska språket.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom skol- och/eller förskolekök, storkök eller Måltidsservice.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Kockutbildad - Avgörande
Du är utbildad kock samt har utbildning inom specialkost och näringslära för unga.
Egenkontroll - Avgörande
Du har erfarenheter av och goda kunskaper om egenkontroll och livsmedelshygien.
Yrkeserfarenhet - Avgörande
Du har erfarenhet av arbete i storkök och är väl insatt i livsmedelsverkets riktlinjer. Du har erfarenhet av planering och inköp utifrån budget och gällande riktlinjer.
IT-kunskaper - Avgörande
Du har datorvana och grundläggande IT-kunskaper.
Skol-/förskolekök - Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom skol- och/eller förskolekök, storkök eller Måltidsservice.
Övrig information
Stor vikt kommer att läggas vid perosnlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-02-02 eller enligt överenskommelse
Varaktighet:
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
