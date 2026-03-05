Kock till Bryggans Bistro
Lassestorg AB / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2026-03-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lassestorg AB i Västerås
Bryggans Bistro söker kockPubliceringsdatum2026-03-05Om företaget
Bryggans Bistro ligger vackert på Östermälarstrand i Västerås med utsikt över Mälaren. Vi är en trivsam restaurang som serverar både lunch och à la carte, öppet sju dagar i veckan.Om tjänsten
Vi söker en erfaren kock till . Tjänsten är heltid (100 %) med varierande arbetstider både dag och kvällar . Du arbetar i ett gott team i en avslappnad men professionell miljö.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kockyrket
Är social, glad och utåtriktad
Är ordningsam och löser problem på ett konstruktivt sätt
Kan kommunicera på engelska (gärna svenska också)Ersättning
Enligt avtal/överenskommelse.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till info@bryggans.se
. Vi anställer löpande - vänta inte!
Frågor
Kontakta Bojan på 021-475 50 70.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: info@bryggans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lassestorg AB
(org.nr 556981-5458)
Lasse Färnlöfsplats 1 (visa karta
)
723 56 VÄSTERÅS Arbetsplats
Bryggans Bistro / Sushi Bar Jobbnummer
9778575