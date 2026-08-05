Kock till Brunchoteket 75%

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Brunchoteket 2 AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-08-05
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Brunchoteket är en modern brunchrestaurang där kvalitet, tempo och gästupplevelse står i centrum. Vi serverar brunch hela dagen och varje tallrik som lämnar köket ska hålla samma höga standard -oavsett om det är lugnt eller om restaurangen är fullsatt.
Om dig
Du trivs i ett högt tempo och känner dig trygg i köket. Du förstår att ett välfungerande kök bygger på struktur, samarbete och god kommunikation.
Du har respekt för råvarorna, arbetar rent och organiserat och inser vikten av att följa recept och rutiner. Hos Brunchoteket är detaljerna viktiga - våra recept är utvecklade för att ge varje gäst samma upplevelse, varje gång.
Vi söker dig som tar ansvar, både för ditt eget arbete och för helheten i köket. Du hjälper dina kollegor när det behövs och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Erfarenhet är viktigt, men vi värdesätter även rätt inställning, yrkesstolthet och viljan att utvecklas. Vi tror på människor som vill lära sig, ta ansvar och ständigt bli bättre.
Hos oss arbetar kök och servis nära varandra för att skapa en varm, personlig och minnesvärd upplevelse för varje gäst. Du är kvalitetsmedveten, lösningsorienterad och förstår att även under högt tryck är det kvaliteten som får gästerna att komma tillbaka.
Om du brinner för matlagning, gillar högt tempo och vill vara en del av ett engagerat team där vi tillsammans skapar Sveriges bästa brunchupplevelse - då vill vi gärna träffa dig. 🥞
Våra restauranger finns i Göteborg, Malmö, Helsingborg & Lund. Vi har kollektivavtal.
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till chef@brunchoteket.com
. Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: chef@brunchoteket.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Göteborg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brunchoteket 2 AB
(org.nr 559317-0029)
Kungstorget 2 (visa karta
)
411 17 GÖTEBORG Jobbnummer
10022708