Kock till Boston Grill
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2026-07-22
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Bli en del av köksteamet på Boston Grill
Älskar du att laga mat och vill arbeta i ett kök där kvalitet, laganda och arbetsglädje står i centrum? Då kan du vara den vi söker.
På Boston Grill är köket restaurangens hjärta. Här arbetar vi tillsammans för att skapa smakupplevelser som får våra gäster att vilja komma tillbaka. Vi serverar allt från välkomponerade luncher till klassiska grillrätter och à la carte, och vi lägger stor vikt vid råvaror, kvalitet och ett professionellt hantverk.
Vi söker nu en engagerad kock som vill vara med och utveckla vårt kök tillsammans med oss.
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för matlagning och trivs i ett kök där tempot stundtals är högt. Du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning. Du ser vikten av gott samarbete och förstår att de bästa resultaten skapas när hela teamet arbetar mot samma mål.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av arbete som kock.
Har kunskap om både lunch- och à la carte-matlagning.
Kan arbeta självständigt men trivs lika bra i ett team.
Är stresstålig och håller hög kvalitet även under intensiva arbetspass.
Har ett öga för detaljer och en stolthet i det du serverar.
Bidrar med idéer och vill vara med och utveckla menyer och arbetssätt.
Vi erbjuder
Ett härligt och engagerat team där vi hjälper varandra och har roligt på jobbet.
En arbetsplats med högt tempo, kvalitet och gemenskap.
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och växa tillsammans med företaget.
Chansen att påverka och bidra med egna idéer i köket.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Vi erbjuder en flexibel deltidsanställning där tjänstgöringsgraden i möjligaste mån anpassas efter dina önskemål och våra verksamhetsbehov. Oavsett om du söker några fasta pass i veckan eller en större tjänst försöker vi hitta en lösning som fungerar för båda parter.
Arbetstiderna varierar och omfattar dag-, kvälls- och helgpass.
Ansök idag!
Låter det här som en arbetsplats för dig? Då vill vi gärna höra från dig!
Skicka din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande och ser fram emot att välkomna en ny kollega till köksteamet på Boston Grill. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: norrkoping@bostongrill.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nya Sportbaren i Norrköping AB
(org.nr 556953-0818), http://www.bostongrill.com/norrkoping
Drottninggatan 60 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Sportbaren i Norrköping AB, Nya Jobbnummer
10009228