Kock till Borggårdens förskola i Vinslöv
Brinner du för mat, måltider och mellanmänskliga möten - och vill skapa de bästa förutsättningarna för våra barn, vår framtid? Då kan du vara vår nästa stjärna! Vi söker nu en kock till vårt kök på Borggårdens förskola i Vinslöv.
Välkommen att bli en del av vår måltidsfamilj i Hässleholms kommun.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du ett inspirerande och utvecklande arbete där du varje dag bidrar till matglädje, hälsa och hållbarhet för våra yngsta medborgare. Du blir en viktig del av en engagerad verksamhet som brinner för goda måltider, gemenskap och kvalitet.
Tjänsten är dagtid utan helgarbete. Här möts du av en god arbetsmiljö, engagerade kollegor och en arbetsplats där din matpassion får ta plats. Vi lagar så mycket som möjligt från grunden och sätter stolthet i varje måltid vi serverar.
Vi arbetar för att våra barn ska känna kärleken till maten - vi lagar mat med hjärta och omtanke, så att varje måltid väcker trygghet, glädje och nyfikenhet. Vår mat är lagad för barnen: mat de förstår, vill äta och vågar upptäcka, samtidigt som vi inspirerar till nya smaker och lusten att prova mer.
Det här är en tjänst för dig som har några års erfarenhet som kock och vill fortsätta utvecklas inom den offentliga måltidens värld. Här får du möjlighet att inspirera, dela med dig av din kunskap och samtidigt lära nytt i en verksamhet som värdesätter både hantverk och hjärta.
Som kock ansvarar du, tillsammans med din kockkollega, för planering och tillagning av förskolans måltider. Arbetet omfattar även egenkontroll, disk, städning samt administrativa uppgifter som beställningar, fakturahantering och kostdatahantering. Du har ett hållbart förhållningssätt och använder verksamhetens resurser på ett klokt och effektivt sätt. Genom olika arbetsgrupper och forum får du dessutom möjlighet att påverka och utveckla ditt arbete.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 75 %, med start den 10 november 2025 till och med 12 juni eller enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där du trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar - för att du ska få balans och energi både på och utanför jobbet.
Välkommen till vår familj - tillsammans skapar vi framtidens måltider och gör skillnad varje dag för barnen i Hässleholms kommun.
Vem är du
Vi söker dig som har kockutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har arbetat några år som kock och har erfarenhet av specialkost. God datorvana krävs, liksom grundläggande kunskaper i Microsoft 365, till exempel Teams. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift samt klara av ett fysiskt aktivt arbete med tyngre lyft.
Det är meriterande om du har arbetat i Matilda eller annat kostdatasystem samt i Unit4 eller motsvarande e-handelssystem.
För att trivas i rollen är du engagerad, kvalitetsmedveten och positiv - en person som inspirerar andra och hittar kreativa lösningar. Du är ansvarstagande, självgående och serviceinriktad, med en genuin vilja att samarbeta och skapa kvalitet i varje led. Ditt engagemang märks, både i ditt arbetssätt och i ditt sätt att möta andra människor.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Eftersom du kommer att arbeta bland barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Belastningsregistret - begära utdrag
Urval och intervjuer av kandidater sker fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering fri från fördomar, vilket innebär att den person som bäst matchar kraven erbjuds tjänsten. Välkommen med din ansökan där du bifogar ditt CV!
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Tekniska förvaltningen ansvarar för att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för kommunens invånare, medarbetare och besökare. Vi arbetar brett och samordnat inom flera viktiga serviceområden bland annat fastighet, gata och park, måltid och lokalvård. Hos oss arbetar du med att göra vardagen bättre för våra invånare varje dag.
Inom måltidsavdelningen arbetar cirka 200 medarbetare med att tillaga och servera måltider. Vi finns på förskolor, grundskolor, fritidshem, gymnasieskolor och inom omsorgsförvaltningen. Med fokus på service och bemötande löser vi verksamhetens behov med hög kompetens och med kvalité som syns.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
