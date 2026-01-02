kock till Baras.se Västerås
Stora & Goa Västerås AB / Kockjobb / Västerås
2026-01-02
Vår vision är att servera mat och dryck till våra gäster utan att det ska kosta skjortan och utan att tulla på kvalitén.
Genom utvärdering från våra välbesökta systerkrogar tycker vi att det inte finns någon anledning att ändra på ett vinnande koncept som lockar våra gäster till att vara glada återkommande besökare.
Vi söker nu en kock till vår restaurang i Västerås
Vi söker en person som har kunskaper och erfarenheten inom restaurangbranschen med Á la carte servering. Det är viktigt att du är van vid ett högt tempo, stresstålig och kan jobba självständigt med ansvar. Erfarenhet är något vi ställer höga krav på.
Det är grundläggande att du förstår innebörden av att ge god service och bra kvalité. Arbetstiderna är Dag /kvällstid vilket innebär att du måste vara flexibel. Du måste kunna uttrycka sig i tal- och skrift på Svenska och Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: rebecca@baras.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora & Goa Västerås AB
(org.nr 559480-7389), http://www.baras.se
kopparbergsvägen 8 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Jobbnummer
9668151