Kock till asiatisk restaurangkedja
2026-04-07
Spice N Rice är en asiatisk snabbmatskedja som startade i Borås 2006. I dagsläget så finns det i Borås, Skövde, Växjö, Hammarö och Halmstad. Vi söker glädjespridande, serviceinriktade, noggranna medarbetare som tycker om att arbeta i team samt klarar av ett högt arbetstempo. Vi kommer att anställa medarbetare som innehar dessa karaktärer. Din erfarenhet inom yrket är inte lika viktig då vi kommer att träna dig på plats med våra handledare och arbetsböcker i matsal och kök. Du kommer att arbeta med tillagning av våra asiatiska maträtter utifrån vår receptbok. Du kommer att hjälpa köksbiträden att producera alla förberedande råvaror och du kommer att arbeta med köksrutiner som hygienkontroll, råvaruhantering och annan tillredning i ett litet team av medarbetare. DU ska ha arbetat som kock och med asiatisk matlagning i minst 3 år. Pratar du Mandarin, Kantonesiska, Vietnamesiska eller Thailändska så är det en extra merit.
Du kommer att vara anställd av Borås Take Away AB och arbeta som kock på de restauranger som ingår i Spice N Rice-koncernen. Spice N Rice är en asiatisk snabbmatskedja som startade i Borås 2006. I dagsläget så finns det restauranger i Borås, Skövde, Växjö, Hammarö, knalleland och Halmstad.
Tjänsten som kock anställd hos Borås Take Away AB innebär att arbetet kommer att förläggas till var och en av restaurangerna inom Spice N Rice-koncernen, som för närvarande finns i ovan nämnda städer, beroende på vilka personalbehov som finns hos respektive restaurang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: boras@spicenrice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diep Tran". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Take Away AB
(org.nr 556693-4484), http://www.spicenrice.se
Allégatan 49 (visa karta
)
501 12 BORÅS Jobbnummer
9840948