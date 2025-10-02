Kock till Asia Kajs Restaurang, Sverige
Kaj Konsult AB / Kockjobb / Skellefteå
Kock med minst 10 års erfarenhet med japansk/thailändsk/kinesisk matlagning i restaurang och erfarenhet av övrig restaurangverksamhet. Att ha god förmåga att skapa nya menyer och planera matlagning. God förmåga att samarbeta och vara flexibel. Kunna kommunicera flyttande på thailändska båda skriftigt och muntligt och förståelse av engelska. Inneha körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: kaijes@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaj Konsult AB
(org.nr 559174-5814)
Nygatan 62A (visa karta
)
931 30 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Asia Kajs Restaurang Kontakt
Kaj Eman kaijes@yahoo.com Jobbnummer
