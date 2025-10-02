Kock till Asia Kajs Restaurang, Sverige

Kaj Konsult AB / Kockjobb / Skellefteå
2025-10-02


Kock med minst 10 års erfarenhet med japansk/thailändsk/kinesisk matlagning i restaurang och erfarenhet av övrig restaurangverksamhet. Att ha god förmåga att skapa nya menyer och planera matlagning. God förmåga att samarbeta och vara flexibel. Kunna kommunicera flyttande på thailändska båda skriftigt och muntligt och förståelse av engelska. Inneha körkort.

Arbetsplats
Asia Kajs Restaurang

