Kock till anstalten Gruvberget, semestervikariat

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårt uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten Gävle och häktet Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns.
Gruvberget är en öppen anstalt i lägsta säkerhetsklassen. Anstalten har plats för 60 klienter och har ett 40-tal anställda. Verksamheten ligger i en vacker del av Hälsingland med skog och sjöar runt knuten. Läs mer om anstalten Gruvbergets verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/gruvberget/
Vi söker nu en kock till anstalten Gruvberget för semestervikariat. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som kock lagar du mat till intagna på anstalten. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost, annan särskild kost samt handledning av klienter i köket förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
Semestervikariatet avser arbete från v.24 till och med v.33. Som semestervikarie kommer du att genomgå en introduktionpå 2 veckor heltid v.17-18 eller v.21-22.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta i storkök, där erfarenhet i närtid ses som särskilt meriterande
* Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
* Erfarenhet av att arbeta med specialkost
* Andra språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
