Kock till anstalten Fosie (timvikariat)
Kriminalvården, Anstalten Fosie / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-02-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Fosie i Malmö
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Fosie ligger i utkanten av Malmö och byggdes 1986. Fosie är en anstalt i säkerhetsklass 2 med plats för 173 män, där ca 300 anställda och 10 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten. Verksamheten är under ständig förändring och har under åren utökats vid flertalet tillfällen bl.a. genom att upprätta platser för särskilt resurskrävande intagna (SRI) samt genom ett nytt modulhus som färdigställdes 2023.
Läs mer om anstalten Fosies verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/fosie/#verksamhetPubliceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Brinner du för matlagning i storkök och tycker om att arbeta med människor? Som kock på anstalten Fosie får du möjlighet att kombinera professionellt köksarbete med ett meningsfullt uppdrag där du även handleder intagna i det dagliga köksarbetet.
Som kock kommer du att arbeta i anstaltens storkök och ingå i ett arbetslag bestående av andra kockar, köksföreståndare och timanställda kockar. Arbetsuppgifterna består av vanligt förekommande arbetsuppgifter i storkök såsom planering, beredning och tillagning av lunch och middag, samt mottagning och uppackning av varor. Som kock lagar du i första hand lunch och middag till intagna på anstalten samt lunch till personalrestaurangen. Städning av kökets lokaler, disk och egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning ingår i arbetsuppgifterna. Samarbete med personal i andra funktioner ingår som en naturlig del i arbetet och enklare administration kan förekomma. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet som kock på Fosie är klientnära. Detta innebär att du i din roll som kock även handleder intagna, med olika förutsättningar vad gäller språk, förkunskaper i matlagning och köksarbete.
Som anställd på Kriminalvården får du bland annat upp till 35 semesterdagar per år, upp till 4000 kr i friskvårdsbidrag samt ersättning för viss vård. Läs mer här: Fördelar med att jobba hos oss | Kriminalvården. Kökspersonalen har ett periodplanerat schema där helgtjänstgöring ingår i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och samarbetar bra medandra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter. I din roll som kock är du kommunikativ och har förmågan att organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker sig som har:
* Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
* Erfarenhet av arbete i storkök från exempelvis skolverksamhet eller annan verksamhet som Kriminalvården bedömer relevant
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta i storkök i offentlig verksamhet, såsom Kriminalvården, skola, vårdboende eller liknande
* Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
* Erfarenhet av att arbeta med specialkost
* Relevanta språkkunskaper utöver svenska
* B-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Löpande urval och intervjuer tillämpas.
Annonsen avser timvikariat.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308737". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Fosie Kontakt
Rekryteringsspecialist
Ebba Andén ebba.anden@kriminalvarden.se Jobbnummer
9764097