Kock till anstalten Fosie (timanställning
2025-09-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Fosie ligger i utkanten av Malmö och byggdes 1986. Fosie är en anstalt i säkerhetsklass 2 med plats för 173 män, där ca 300 anställda och 10 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten. Verksamheten är under ständig förändring och har under åren utökats vid flertalet tillfällen bl.a. genom att upprätta platser för särskilt resurskrävande intagna (SRI) samt genom ett nytt modulhus som färdigställdes 2023.
Läs mer om anstalten Fosies verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/fosie/#verksamhetPubliceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som kock kommer du att arbeta i anstaltens storkök och ingå i ett arbetslag. Arbetsuppgifterna består av vanligt förekommande arbetsuppgifter i storkök såsom planering, beredning och tillagning av lunch och middag, samt mottagning och uppackning av varor. Som kock lagar du i första hand lunch och middag till de intagna på anstalten. Städning av kökets lokaler, disk och egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning ingår i arbetsuppgifterna. Samarbete med personal i andra funktioner ingår som en naturlig del i arbetet och enklare administration kan förekomma. Arbetet som kock på anstalten Fosie är klientnära och innebär även att handleda intagna, med olika förutsättningar vad gäller språk, förkunskaper i matlagning m.m., i köksarbete. Personalen har ett periodplanerat schema där helgtjänstgöring ingår i arbetet. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter.
Vi söker sig som har:
• Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i storkök
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
• Erfarenhet av att arbeta med specialkost
• Relevanta språkkunskaper
• B-körkort
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Kriminalvården tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
