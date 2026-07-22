Kock till á la carte samt lunchbuffé

Åhus Bowling AB / Kockjobb / Kristianstad
2026-07-22


Visa alla kockjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Åhus Bowling AB i Kristianstad

Åhus Bowling ligger centralt i Åhus med etablerad restaurang som funnits sedan 2007. Vi bedriver lunchverksamhet i form av buffé på vardagar och på helgkvällar drivs restaurangen á la carte. Vi söker nu en erfaren kock att utöka vårt team. Tjänsten innefattar både vardagar samt helger och kvällar. Som person behöver du vara självgående och erfaren inom restaurangbranschen eftersom arbetsuppgifterna inkluderar bland annat planering av meny samt beställningar.
Vi är ett litet team som jobbar nära varandra med en etablerad kundkrets. Vi värdesätter en lagspelare som är trygg i sitt arbete, flexibel och som vill arbeta nära kunden.
Vid intresse vänligen inkom med CV och personligt brev så berättar vi gärna mer om oss och tjänsten!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: info@ahusbowling.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åhus Bowling AB (org.nr 556704-9456), https://www.ahusbowling.se/ab/index.php
Nätvingevägen 17 (visa karta)
296 22  ÅHUS

Kontakt
Mikael Persson
info@ahusbowling.se

Jobbnummer
10009207

Prenumerera på jobb från Åhus Bowling AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Åhus Bowling AB: