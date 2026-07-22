Kock till á la carte samt lunchbuffé
Åhus Bowling AB / Kockjobb / Kristianstad Visa alla kockjobb i Kristianstad
2026-07-22
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åhus Bowling AB i Kristianstad
Åhus Bowling ligger centralt i Åhus med etablerad restaurang som funnits sedan 2007. Vi bedriver lunchverksamhet i form av buffé på vardagar och på helgkvällar drivs restaurangen á la carte. Vi söker nu en erfaren kock att utöka vårt team. Tjänsten innefattar både vardagar samt helger och kvällar. Som person behöver du vara självgående och erfaren inom restaurangbranschen eftersom arbetsuppgifterna inkluderar bland annat planering av meny samt beställningar.
Vi är ett litet team som jobbar nära varandra med en etablerad kundkrets. Vi värdesätter en lagspelare som är trygg i sitt arbete, flexibel och som vill arbeta nära kunden.
Vid intresse vänligen inkom med CV och personligt brev så berättar vi gärna mer om oss och tjänsten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: info@ahusbowling.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhus Bowling AB
(org.nr 556704-9456), https://www.ahusbowling.se/ab/index.php
Nätvingevägen 17 (visa karta
)
296 22 ÅHUS Kontakt
Mikael Persson info@ahusbowling.se Jobbnummer
10009207