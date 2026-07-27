Kock, Tallbacka Bureå
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2026-07-27
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Tycker du om att arbeta i en miljö där maten är en viktig del av människors vardag? Då kan rollen som kock till Tallbacka i Bureå vara något för dig. Här blir du en del av ett engagerat team där vi tillsammans lagar mat till skola, förskola och äldreomsorg. Varje dag serverar vi måltider som gör skillnad – för barn, elever och äldre. Måltidsavdelningen är Skellefteås största restaurangverksamhet. Vår ambition är tydlig – att skapa måltider med hög kvalitet, god smak och omtanke om våra matgäster.
Din roll
Som kock hos oss ansvarar du för att planera, tillaga och servera mat av hög kvalitet. Du arbetar med matlagning från grunden så långt det är möjligt och bidrar till att utveckla både rätter och måltidsupplevelser tillsammans med dina kollegor. Arbetet omfattar även menyplanering, inköp av råvaror, specialkost, egenkontroll och hygienrutiner. Du har en viktig roll i att skapa trygga, goda och näringsrika måltider och har daglig kontakt med både kollegor och matgäster. I tjänsten ingår även helgtjänstgöring.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har restaurangutbildning på gymnasienivå eller motsvarande utbildning, alternativt dokumenterad erfarenhet som kock inom restaurang eller storkök. Du har kunskap om både det varma och kalla köket, specialkost, egenkontroll och arbete i storkök. Erfarenhet av planering och inköp är meriterande och B-körkort är ett krav.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och värdesätter goda relationer. För dig är service en självklar del av arbetet och du har förmågan att behålla lugnet även i stressiga situationer. Du är flexibel och anpassar dig efter verksamhetens behov och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna arbeta säkert i köksmiljö.
Din nya arbetsplats
På Tallbacka i Bureå arbetar du tillsammans med kockar, restaurangbiträden, måltidsbiträden och köksledare. Tillsammans ansvarar ni för måltider till skola, förskola och äldreomsorg i området. Här blir du en del av en verksamhet där samarbete, kvalitet och omtanke står i fokus och där du varje dag bidrar till att skapa en positiv måltidsupplevelse.
Bra att veta
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Vid arbete inom måltidsverksamhet krävs utdrag ur belastningsregistret för skola och barnomsorg. Utdraget beställer du själv via polisen.se och det är giltigt i ett år.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva
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Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "741606". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
)
931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kontakt
Enhetschef, måltidsavdelningen
Jonas Jansson 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
10012073