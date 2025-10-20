Kock Tallåsgården
Gävle kommun, Valbo förskoleområde / Kockjobb / Gävle Visa alla kockjobb i Gävle
2025-10-20
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
På Tallåsgården ger vi barnen en trygg och stimulerande tillvaro. När vi har roligt lär vi bäst och i leken lär sig barnet det mesta. Förskolan ligger i Valbo. Här finns insiktsfulla och medvetna pedagoger som stödjer barnet, ger utmaningar, sätter gränser och som ser möjlighet till lärande och utveckling för varje barn. Vi är grönflaggcertifierade och arbetar ständigt för att nå nya mål. Vi är stolta att vi har egen matlagning och kock. Läs gärna mer på vår hemsida www.gavle.se/tallasgardenPubliceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Är du en kreativ och organiserad kock med erfarenhet av att arbeta i förskolekök? Vill du ha det viktiga uppdraget att framställa hållbara och näringsrika måltider till barn? Då kan detta vara ett vikariat för dig! Kom och gör Gävles framtid med oss.
Tillaga näringsriktiga måltider från grunden utifrån ett hållbart perspektiv. Planera matsedel och sköta inköp kostnadseffektivt med ekologiska och klimatsmarta produkter. Diska porslin och städa köket samt ansvara för att hygienrutiner följs i tillagningsköket. I arbetet ingår att arbeta självständigt i köket och att samarbeta med barn och personal.Kvalifikationer
För att vara aktuell för detta vikariat krävs det att du har en utbildning som kock, som ska kunna bedömas likvärdig som en gymnasieutbildning inom restaurangprogrammet. All beställning och mottagning av varor görs digitalt, varpå du behöver ha förmåga att hantera digitala verktyg. Du ska kunna läsa, förstå och kommunicera på svenska för att till exempel kunna tillgodogöra dig arbetsskyddsinformation, städrutiner, anvisningar, säkerhetsbestämmelser, produktbeskrivningar, med mera. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i förskolekök där du fått planera, köpa in och tillaga måltider från grunden. Genom din erfarenhet är du van vid att laga näringsrik mat, även anpassat till allergikost, specialkost, vegetariskt, samt kostnadseffektivt och hållbarhet utifrån miljön.
För att lyckas som kock på Tallåsgården förskola, är du kreativ och innovativ, du har lätt för att hitta nya infallsvinklar och lösningar på problem som kan uppkomma i ett förskolekök. Du söker även möjligheter till förbättring i köket och tar initiativ till förändring för hela förskolan när det gäller matlagningen.
Som person har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Vidare har du förmåga att planera och organisera ditt arbete väl. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser samt följa upp och avsluta dina arbetsuppgifter. Samt har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegorna och barnen på förskolan.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Valbo förskoleområde Kontakt
Biträdande rektor
Eva Grönlund eva.gronlund@gavle.se 026-17 24 83 Jobbnummer
9565167