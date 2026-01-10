Kock Sushi och Asiatisk Mat

Ebbe Group AB / Kockjobb / Jönköping
2026-01-10


Älskar du hantverket bakom sushi och att laga asiatisk mat? Har du minst 2 års erfarenhet? Vi behöver dig!
Vi Erbjuder:
Bra lön
Trevlig arbetsmiljö
Utvecklingsmöjligheter

Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av sushi och asiatisk mat
Passion för matlagning och hantverk
Klarar av stress
Kan arbeta i team

Ersättning
Lönetyp: Fast månads-, vecko- eller timlön.
Ansök Nu:
Skicka ditt CV till eb@sushimoto.info
Välkommen till Sushi MOTO!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: eb@sushimoto.info

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ebbe Group AB (org.nr 559093-0029)
Kyrkogatan 16 (visa karta)
553 16  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Sushi Moto

Jobbnummer
9677104

