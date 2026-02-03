Kock Stockholm apriljuni & Öland juliaugusti

2026-02-03


Vi söker erfarna kockar till säsongen 2026 för arbete på Bistro Casper i Stockholm och Sandviks Brygga på Öland.
Tjänsten kräver att du kan arbeta på båda orterna enligt nedan.
Om detta upplägg inte passar dig är tjänsten inte aktuell.
Arbetsupplägg och period
April-juni: arbete på Bistro Casper, Stockholm

Juli-augusti: heltidsarbete på Sandviks Brygga, Öland

Arbetet innebär kvällar, helger och högt tempo, särskilt under sommaren

Om rollen
Som kock hos oss arbetar du i ett engagerat och sammansvetsat team med höga ambitioner kring kvalitet, tempo och samarbete.
Du är trygg i ditt hantverk, van att arbeta under press och bidrar till ett professionellt kök där lagarbete är avgörande.
Vi söker dig som
har dokumenterad erfarenhet som kock

trivs med att arbeta i högt tempo

är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad

har mycket god samarbetsförmåga

kan och vill arbeta i både Stockholm och på Öland enligt angiven period

Viktig information om urvalet
Efter att du har skickat in din ansökan får du ett automatiskt mejl från oss med information om nästa steg i processen.
För att gå vidare i urvalet är det viktigt att du läser mejlet och svarar på det enligt instruktionerna.
Se därför till att hålla koll på din inkorg (och skräppost).
Praktisk information
Tidsbegränsad anställning: april-september 2026
Introduktion sker i Stockholm
Boende på Öland kan diskuteras beroende på upplägg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: jobb@bistrocasper.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Bistro Casper (org.nr 556875-7156), http://www.bistrocasper.se
Dalagatan 44 (visa karta)
113 24  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bistro Casper, AB

Jobbnummer
9718950

