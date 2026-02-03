Kock Stockholm apriljuni & Öland juliaugusti
Vi söker erfarna kockar till säsongen 2026 för arbete på Bistro Casper i Stockholm och Sandviks Brygga på Öland.
Tjänsten kräver att du kan arbeta på båda orterna enligt nedan.
Om detta upplägg inte passar dig är tjänsten inte aktuell.
Arbetsupplägg och period
April-juni: arbete på Bistro Casper, Stockholm
Juli-augusti: heltidsarbete på Sandviks Brygga, Öland
Arbetet innebär kvällar, helger och högt tempo, särskilt under sommaren
Om rollen
Som kock hos oss arbetar du i ett engagerat och sammansvetsat team med höga ambitioner kring kvalitet, tempo och samarbete.
Du är trygg i ditt hantverk, van att arbeta under press och bidrar till ett professionellt kök där lagarbete är avgörande.
Vi söker dig som
har dokumenterad erfarenhet som kock
trivs med att arbeta i högt tempo
är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad
har mycket god samarbetsförmåga
kan och vill arbeta i både Stockholm och på Öland enligt angiven period
Viktig information om urvalet
Efter att du har skickat in din ansökan får du ett automatiskt mejl från oss med information om nästa steg i processen.
För att gå vidare i urvalet är det viktigt att du läser mejlet och svarar på det enligt instruktionerna.
Se därför till att hålla koll på din inkorg (och skräppost).
Praktisk information
Tidsbegränsad anställning: april-september 2026
Introduktion sker i Stockholm
Boende på Öland kan diskuteras beroende på upplägg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: jobb@bistrocasper.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Bistro Casper
(org.nr 556875-7156), http://www.bistrocasper.se
Dalagatan 44 (visa karta
)
113 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Bistro Casper, AB Jobbnummer
9718950