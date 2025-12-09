Kock / Souschef Köja Fjällhotell Edsåsdalen
2025-12-09
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Brinner du för god mat, bra råvaror och ett kök där gemenskap och kvalitet står i centrum?
Vi söker nu en kock eller souschef som vill bli en del av vårt köksteam i hjärtat av den jämtländska fjällvärlden.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som kock/souschef hos oss arbetar du tillsammans med kökschefen och teamet för att skapa smakupplevelser för våra gäster.
Du deltar i hela processen - från planering och förberedelser till tillagning, upplägg och servering. Rollen innebär även ansvar för köksrutiner, hygien, kvalitetssäkring och i viss mån inköp och beställningar.
Du är med och sätter din prägel på menyerna, där vi värdesätter hållbarhet och matglädje.
Vi söker dig som
Har utbildning eller erfarenhet som kock, gärna med erfarenhet från hotell- eller restaurangkök
Har god känsla för smak, presentation och effektivt arbete
Är ansvarstagande, samarbetsvillig och lösningsorienterad
Trivs i en varierad roll med både service, planering och praktiskt arbete
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder
Arbete i en fantastisk fjällmiljö med närhet till natur, skidåkning och friluftsliv
Ett engagerat och sammansvetsat arbetslag
Möjlighet till utveckling och ansvar inom köket
Personalboende finns att hyra vid behov
Anställningsform
Heltid / säsongsanställning med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Kvälls- och helgarbete förekommer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobba@edsasdalen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vinter 25-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edsåsdalen Turism AB
(org.nr 556599-8662)
Edsåsdalen 664 (visa karta
)
837 96 UNDERSÅKER Arbetsplats
Hotell Köjagården Jobbnummer
9635577