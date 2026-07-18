Kock/souchef
Etnas cafe AB / Kockjobb / Täby Visa alla kockjobb i Täby
2026-07-18
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Etnas cafe AB i Täby
Matildas Bistro söker nu en erfaren och passionerad à la carte-kock som vill bli en del av vårt engagerade köksteam. Vi erbjuder ett kreativt arbete i en modern restaurang där vi lagar mat med inspiration från det svenska och moderna europeiska köket. Hos oss står kvalitet, goda råvaror och en förstklassig gästupplevelse alltid i fokus.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Som kock hos oss arbetar du i ett professionellt och sammansvetsat team där alla bidrar till att skapa en restaurangupplevelse utöver det vanliga. Du kommer att arbeta med à la carte-servering, förbereda och tillaga mat med hög kvalitet samt säkerställa att köket håller en hög standard när det gäller smak, presentation och hygien.
Arbetet är varierande och tempofyllt och passar dig som trivs med högt tempo, teamwork och att leverera mat av högsta kvalitet.
Vi söker dig som
• Har minst 2–3 års erfarenhet som à la carte-kock.
• Har ett genuint intresse för matlagning, råvaror och gastronomi.
• Är självgående, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
• Är en lagspelare med positiv inställning och god samarbetsförmåga.
• Har god kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll.
Vi erbjuder
• Heltidstjänst (100 %) med inledande provanställning.
• Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse.
• Arbete främst kvällar och helger.
• Ett tryggt och utvecklande arbete i ett växande företag.
• Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett engagerat och kunnigt team.
• En inspirerande arbetsmiljö där kvalitet och arbetsglädje står i centrum.Så ansöker du
Låter det som jobbet för dig?
Skicka din ansökan med CV, foto och gärna några rader om dig själv. Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till Matildas Bistro – vi ser fram emot att få träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: murat@matildasbistro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etnas cafe AB
(org.nr 559431-2729)
Hägerneholmsvägen 2 (visa karta
)
187 60 TÄBY Jobbnummer
10005949