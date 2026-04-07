Kock sommarsäsong 2026
2026-04-07
Är du en passionerad kock som vill arbeta i en inspirerande miljö vid vattnet, tillsammans med ett härligt team och med gästen i fokus? Då kan Strömma Krog och Kanalbar vara rätt plats för dig i sommar!
Vi söker kockar till sommarsäsongen med löpande start och möjlighet till förlängning. Hos oss blir du en viktig del av köket där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i centrum. Med ett öga för detaljer och en stolthet i ditt hantverk är du med och skapar minnesvärda matupplevelser för våra gäster.
Du arbetar nära både kök- och serveringsteamet för att säkerställa hög nivå i såväl smak som presentation. Vi ser att du är en lagspelare som tar initiativ, är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga rätter enligt meny under prepp och service
Säkerställa att hygien- och kvalitetskrav efterföljs
Bidra till ett välfungerande kök och god arbetsmiljö
Samarbeta med kollegor för att skapa bästa möjliga gästupplevelseKvalifikationer
En genuin passion för matlagning
Erfarenhet från restaurangkök, gärna à la carte
Grundläggande kunskap om livsmedelshygien
En positiv inställning och god samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
Hos oss på Strömma Krog och Kanalbar får du arbeta i en levande och trivsam miljö med engagerade kollegor och härliga gäster. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan utvecklas, ta ansvar och samtidigt ha roligt på jobbet.
Information om tjänsten:
Anställning: Säsongsanställning över sommaren med möjlighet till förlängning
Tillträde: Enligt ömsesidig överenskommelse
Lön: Enligt avtal, HRF
Intervju: Sker löpande under vårenSå ansöker du
Vill du vara med och skapa sommarens bästa upplevelser tillsammans med oss?
Skicka ditt CV och personligt brev tilljobb@strommakrogochkanalbar.se
där du beskriver varför just du är rätt för denna roll. Märk mailet med "KOCK". Vi ser fram emot att höra från dig. Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: jobb@strommakrogochkanalbar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömma Krog och Kanalbar AB
(org.nr 559000-6895)
Lillströmsuddsvägen 2 (visa karta
)
139 60 VÄRMDÖ Arbetsplats
Strömma Krog & Kanalbar AB
