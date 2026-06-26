Kock sommarjobb på Norrqvarn
Brodderud Renen AB / Kockjobb / Mariestad Visa alla kockjobb i Mariestad
2026-06-26
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Tycker du det är roligt med hög fart, mat och att leverera en fenomenal upplevelse till gäster? Då har du hamnat helt rätt!
Norrqvarn har sedan många år tillbaka varit en attraktiv turistdestination på sommaren, med gäster både nationellt och internationellt som kommer på besök för att uppleva och njuta av Göta kanal, natur, aktiviteter, god mat och skapa fina minnen. Norrqvarn är en perfekt plats att ha som hemmabas för att uppleva närområdet. Hos oss finns en variation av boenden: hotellrum, glamping-tält, unika stubbar och svampar. Sommarrestaurangen har servering hela dagen, från frukost till lunch till middag. På plats finns även populära minikanalen, glasskiosk, cykel- och kanotuthyrning.
Matintresserad, öppen för utveckling och gillar att ha koll på läget i köket? Vi söker dig som vill vara med och skapa en riktigt bra upplevelse för våra gäster i sommar. Du skall vara samarbetsvillig, öppen & flexibel samt skapa en positiv arbetsplats runt dig. Vi söker någon som helst har tidigare erfarenhet, som har passion för mat och som tycker det låter väldigt roligt att ta sig an denna utmaning. Restaurangen är öppen för både lunch och middagsservering. Du blir en viktig del av köksteamet och jobbar i en verksamhet där det händer mycket från morgon till kväll.
Möjlighet till fortsättning även efter säsong finns för rätt person, då placerad i centrala Mariestad. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Tillagning och upplägg med fokus på kvalitet och tempo
Förberedelser, planering och samarbete i köksteamet
Vara med och utveckla rutiner och arbetssätt
Säkerställa hygien, ordning och ett bra köksflow
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet som kock (merit)
Är flexibel, samarbetsvillig och bidrar till en positiv arbetsplats
Gillar när det är fart, men ändå vill leverera kvalitet
Kan kommunicera obehindrat på engelska (krav), svenska är meriterande
Krav på fungerande pendling: antingen egen bil eller gång- / cykelavstånd.
Skicka CV + kort presentation till: jobb@hotelvanerport.se
(PDF). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: jobb@hotelvanerport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NQ Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brodderud Renen AB
(org.nr 556228-5816), http://www.hotelvanerport.se
Kvarnen 1 (visa karta
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548 93 LYRESTAD Arbetsplats
Norrqvarn Hotel & Resort by Vänerport Jobbnummer
9981945