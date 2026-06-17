Kock sommar till byske lanternan

Chiyoda AB / Kockjobb / Skellefteå
2026-06-17


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Kock sökes till Lanternan i Byske
Vi söker en kock till vårt team på Lanternan i Byske.
Du får gärna ha erfarenhet från kök, men viktigast är att du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att jobba i tempo. Arbetsuppgifterna består av matlagning, förberedelser och att hålla rent och snyggt i köket.
Vi erbjuder ett trevligt jobb med härliga kollegor och varierande arbetstider.
Låter det intressant? Hör av dig till oss eller kom förbi Lanternan i Byske.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: m.azimi1221@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Chiyoda AB (org.nr 559096-8870)
Bäckgatan 40 (visa karta)
934 51  BYSKE

Arbetsplats
Byske Lanternan

Jobbnummer
9968327

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