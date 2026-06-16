Kock som vill arbeta extra
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Kockjobb / Sollefteå Visa alla kockjobb i Sollefteå
2026-06-16
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Vemyra utanför Sollefteå tar emot skolpliktiga pojkar upp till 16 år med psykosociala problem samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Vemyra söker dig som kan arbeta som ersättare vid ordinarie personals ledigheter/ frånvaro.
Arbetet innebär att du vardagar under dagtid, tillsammans med övrig kökspersonal, tillser att institutionens ungdomar får mat fem dagar i veckan samt förebereder helgens måltider. Servering ombesörjs av behandlingspersonal. Du tillagar lunch och middag, packar varor och förbereder varor inför beställning till avdelningarna samt vara behjälplig med övriga arbetsuppgifter i ett storkök.KvalifikationerKvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet av arbete i kök
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Meriterande om du har storköksutbildning, kockutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, pågående eller slutförd.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten gäller timanställning. Tillträde efter överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.Så ansöker du
Vänligen registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg.
Referensnummer: 2.9.1 6794-2026
Välkommen med din ansökan!Kontakt
Aron Sivapalan, institutionschef, 010-453 34 01
OFR/ST: Cecilia Norman, 010-453 55 14
SACO-S: Henrik Isgren, 010-453 40 23
Seko: Jennie Resin, 010-453 48 55
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
881 41 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Institutionschef
Aron Sivapalan aron.sivapalan@stat-inst.se +46104533401 Jobbnummer
9965395