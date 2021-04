Kock som brinner för klimat och samhälle - Eat for Change FFH AB - Chefsjobb i Nacka

Prenumerera på nya jobb hos Eat for Change FFH AB

Eat for Change FFH AB / Chefsjobb / Nacka2021-04-05Har du erfarenhet av att driva storkök?Har du lätt för att driva och engagera andra?Vill du jobba i framkant med klimatneutral matlagning längs hela kedjan från råvara till det som serveras på tallriken?Har du ett samhällsengagemang och vill bidra till ett schysst och inkluderande samhälle?Isåfall vill vi gärna komma i kontakt med dig för att diskutera en framtid hos oss på Eat for Change!Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-05-05Eat for Change FFH AB5671954