Kock sökes till Vingården i Fjärås!
RA-JO Winery & Cars AB / Kockjobb / Kungsbacka Visa alla kockjobb i Kungsbacka
2026-07-22
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Jobba i Köket med oss på vår härliga "Diner" & Café på Vingården i Fjärås!
Vi söker: KOCK/AR
Vi söker Kock/Kockar
på 50-100% efter överenskommelse.
Start omgående eller efter överenskommelse
med chans till förlängning till en fast tillsvidaretjänst året runt.
Även extraarbete på timmar kommer att behövas under sommaren! - Märk då din ansökan med "ExtraKock"
Vilka är vi?
Vi är den familjedrivna, folkliga, vingården där svenskt 60-tal krockar med amerikansk landsbygd. I härlig lantmiljö utanför Fjärås hittar du detta trevliga utflyktsmål för hela familjen! I vårt Cáfe, Restaurang & Bar erbjuder vi härbakat, egen mjukglass & från grunden lagad mat på bygdens råvaror i charmig retrokostym. Här samsas Mormors kakrecept med SmashBurgare, HantverksPizza och massor av annat gott från både vår halländska mattradition och den amerikanska DinerKulturen. Här kan du avnjuta Lokalpoducerad Dryck, Vin från våra vän-gårdar ute i Europa, och inom en snar framtid även vårt egenproducerade Vin! Utanför Vineriet kan du kika på Rolands läckra bilar och barnen kan leka av sig! Vi har också en liten mini-gårdsbutik, håller i konferenser, bröllop och andra bokningar även utanför ordinarie öppettider.
I köket arbetar vi med lokala råvaror och produkter från hantverksproducenter från bygden. Vi gör allt vi kan från grunden. Vi har en yrkesstolthet i det vi gör och vill att varje rätt som går ut både smakar fantastiskt, ser tilltalande ut och ger Gästen det lilla extra till sin upplevelse! Vi arbetar som ett team, och alla möter gästerna med ett leende och en hjälpande hand, från diskare till chef!
Vem är du?
Du brinner för gästens upplevelse och att jobba som ett team tillsammans med dina medarebetare i kök och matsal för detta gemensamma mål! Du har ett öga för att hålla snyggt och fräscht, få gästen att känna sig sedd, medarbetare att trivas och tycker om att ha många bollar i luften!
Du är ansvarstagande och genuin, och är heller inte rädd att hugga i med disk och städ där det behövs! För dig är det självklart att följa dagliga och veckovisa städrutiner i köket och hjälper till att ta ansvar för att allt sådant också blir gjort och att vi hjälps åt tillsammans för att minska matsvinn och underlätta för din kollega som kommer efter dig!
Du har intresse för mat och goda råvaror men är prestigelös i ditt sätt! Du tycker också att det känns som en rolig grej att jobba utifrån vårt tema: Svensk Retrostil möter Amerikansk Diner! Att få servera "enkelt käk" som pizza och burgare, men att göra det på ett unikt sätt som är "next level" passar dig bra! Du tycker också att det känns roligt att ta dig an våra diner-specials av tallriksserverade rätter med lite mer grundprepp, temakvällar, bröllopsmiddagar och dylikt. Du kan tänka dig att hjälpa till med prepp till Caféet vid behov (Bakning efter tydliga recept och med tillgång till handledning av vår Konditor & Chocolatier).
Vi tror att du har några års erfarenhet av arbete i kök och känner dig trygg med att stundvis (i lugnare luckor) vara ensam på plats i vårt lilla smidiga kök, preppa olika komponenter (från majo till hacka grönsaker, långbaka kött, baka bröd etc) kunna sätta upp din/dina stationer för service, skriva upp vad som behöver beställas och sedan att tillaga och servera maten á la carte efter bongar. Samt självklart sedan diska undan och städa ner köket, ta ut sopor etc.
Du trivs med att jobba kvällar och helger (då våra huvudsakliga öppettider är torsdag- söndag inledningsvis. [Torsdag & Fredag 16-sent, Lördag 12-sent (ett tidigt och ett sent pass som kan växelverka på schema) samt söndag dagtid 12-18].
Till nästa år förväntas utökning till alla veckans dagar under högsäsong och arbetstiderna kan då bli mer varierande.
Du har körkort och tillgång till bil, alternativt bor du i närheten, eller har på annat sätt lätt att ta dig till och från Vingården.
Ansökan:
Via Mail till milly@rajowinery.com
märk mailet: Kock
Berätta lite om dig som person, vad du tror att du kan bidra med hos oss och varför du tror att du skulle trivas just här! Bifoga gärna CV & ev referenser! Glöm inte tala om hur gammal du är, samt skicka gärna med en bild, för att göra din ansökan mer personlig!
OBS, endast seriösa ansökningar med möjlighet att faktiskt ta sig till och från arbetet, tack!
Vid Frågor:
I första hand via sms till Milly på 0733 76 52 05, så återkommer jag så snart jag har möjlighet! Där kan vi också avtala tid att ringas!
Det går självklart också bra att maila!
OBS, inga ansökningar besvaras via sms, endast kortare frågor!
Hoppas att du vill vara en del av vår unika destination! Vi ser fram emot att höra från DIG så att vi kan prata vidare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: milly@rajowinery.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA-JO Winery & Cars AB
(org.nr 559424-8121)
Limmanäsvägen 99 (visa karta
)
439 74 FJÄRÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Övergripande Restaurang- & Kökschef
Milly Magnusson Javenius milly@rajowinery.com 0733765205 Jobbnummer
10009631