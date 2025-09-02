Kock sökes till Thai Baan Restaurang i Halmstad
WPC e-handel AB / Kockjobb / Halmstad Visa alla kockjobb i Halmstad
2025-09-02
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WPC e-handel AB i Halmstad
Thai Baan Restaurang söker nu en passionerad och erfaren kock som vill bli en del av vårt härliga team. Vi är en populär restaurang i Halmstad som brinner för att servera genuin thailändsk mat med hög kvalitet och äkta smaker.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Heltid/deltid, enligt överenskommelse.
Arbete både dagtid, kvällar och helger.
Du ansvarar för matlagning, förberedelser och att hålla en hög standard i köket.
Kreativt utrymme att bidra med idéer och utveckla menyn.
Vi söker dig som:
Har minst 1-2 års erfarenhet av matlagning, gärna inom thailändskt eller asiatiskt kök.
Är noggrann, stresstålig och gillar att arbeta i team.
Har intresse och känsla för smaker, kryddor och traditionella tillagningsmetoder.
Språkkunskaper i thailändska eller engelska är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder:
En familjär arbetsmiljö med högt tempo och god stämning.
Möjlighet att utvecklas och påverka menyn.
Trygg anställning och marknadsmässiga villkor.
Plats: Thai Baan Restaurang, Halmstad
Ansökan: Skicka ditt CV och en kort presentation till nopa.nualkam@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: nopa.nualkam@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WPC e-handel AB
(org.nr 556989-8934)
Köpmansgatan 19 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Jobbnummer
9486641