Kock sökes till Strandkaj Kök & Bar
Strandkaj Kök & Bar AB / Kockjobb / Örnsköldsvik
2025-09-17
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Strandkaj Kök & Bar söker en passionerad och engagerad kock till vårt köksteam. Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi arbetar aktivt med att skapa en hållbar, lönsam och levande restaurangverksamhet - och vi vill att du blir en del av det.
OM OSS
Strandkaj är en restaurang med tydlig strategi: vi ska vara en självklar mötesplats vid kajen - med hög matupplevelse, god service och ett tydligt erbjudande året runt. Genom temakvällar, starka personalsatsningar och en säsongsanpassad meny jobbar vi målmedvetet med gästupplevelse, merförsäljning och kvalitativ drift. Vår meny speglar säsong, smak och social matglädje - både till lunch, kväll och vid event.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet som kock och är trygg i alla kökets stationer
• Är strukturerad och bidrar till ett hållbart och smart köksarbete
• Vill vara med och bygga en långsiktig och stark restaurangkultur
• Bidrar med idéer, lösningar och teamkänsla i köket
VI ERBJUDER
• Ett arbetsteam där alla hjälps åt och vill framåt
• Möjlighet att påverka menyer, rutiner och driften tillsammans med kökschef
• Variation mellan lunch, à la carte, event och temakvällar
• En tydlig strategi där kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö står i fokus
Tjänsten är tillsvidare, start enligt överenskommelse.
Arbetstid: varierande, dag/kväll/helg.
Lön: enligt överenskommelse.
VILL DU VARA MED PÅ RESAN?
Maila din ansökan till info@strandkaj.se
Frågor? Skriv till oss på mail! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: info@strandkaj.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strandkaj Kök & Bar AB
(org.nr 559159-5953)
Järnvägsgatan 5 (visa karta
)
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Kontakt
Restaurangchef
Sandra Falck sandra@nordkajen.se 0709204405 Jobbnummer
9514024