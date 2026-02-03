Kock sökes till sommarrestaurang
2026-02-03
Lerkilsbaren söker en kock till sommarsäsongen maj-september 2026.
Vi ser att du som söker har ca 3 års erfarenhet av att ha arbetat som kock. Som anställd hos oss ser du även till att säkerställa en hög kvalitet på mat och service för våra gäster.
Vi ser gärna att du är självgående, drivande, serviceinriktad, positiv och kan hantera många bollar i luften. Arbetstiderna är varierande och innebär arbete både på vardagar och helger.
Lön enligt avtal.
Resandet fram och tillbaka till jobbet kommer att underlättas om du har körkort och tillgång till egen bil. (Om du bor längre bort).
Lerkilsbaren ligger beläget vid havet och Lerkils hamn. En fantastisk miljö, nära badstrand, campingplats och båtplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: info@lerkilsbaren.se
