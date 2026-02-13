Kock sökes till SoL boende i Rävemåla
Nära Omsorg i Sverige AB / Kockjobb / Tingsryd Visa alla kockjobb i Tingsryd
2026-02-13
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nära Omsorg i Sverige AB i Tingsryd
Tycker du om att laga god, näringsrik mat och vill arbeta i en liten familjär privat SoL verksamhet för personer med psykiska funktionsvariationer, där du får mycket eget ansvar? Då kanske du är vår nya kock?
Vi söker en trygg och pålitlig person som älskar mat och som vill bidra till en meningsfull vardag för våra boende.
Boendet är beläget i Rävemåla, ett litet fint samhälle inom Tingsryds kommun, ca 5 mil från Växjö och Ronneby, ca 6 mil från Karlshamn.
Om jobbet
Som kock hos oss ansvarar du för att:
laga näringsrik och vällagad mat med omtanke och kvalitet
hålla hög standard, ordning och hygien i köket
planera och ta egna initiativ kring måltider, rutiner och förbättringar
möta våra boende med ett tryggt, respektfullt och lugnt bemötande
samarbeta nära med kollegor i ett litet team
Vi tror att du är
matälskare och skicklig på att laga näringsrik mat
initiativrik, flexibel och lösningsorienterad
stresstålig och stabil även när det händer mycket
en teamarbetare som trivs i en verksamhet med nära samarbete
trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar
Meriterande: erfarenhet av att arbeta med människor med psykisk ohälsa.
Vi erbjuder,
bra lön för rätt person
fina arbetskamrater och ett varmt arbetsklimat
nära beslutsvägar och stor delaktighet
fin omgivning i ett lugnt, litet samhälle
viss helgtjänstgöring
schema som kan förhandlas utifrån verksamhetens behov och dina förutsättningarPubliceringsdatum2026-02-13Så ansöker du
Skicka CV + personligt brev och gärna goda referenser till malin@naraomsorg.nu
Mer info? Maila eller ring verksamhetschef Maria Göthman på 070 309 35 90 (maria@naraomsorg.nu
) eller gruppchef Malin Norrlén 070 664 01 03
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: malin@naraomsorg.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nära Omsorg i Sverige AB
(org.nr 559274-4071), https://naraomsorg.nu/
Kyrkogatan 9 (visa karta
)
362 98 ÄLMEBODA Jobbnummer
9741329