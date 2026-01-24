Kock sökes till Nytida Ekbacka Urshult
2026-01-24
Nu söker vi på Nytida Ekbacka AB i Urshult (Tingsryds kommun/ Kronobergs län) en Kock till vårt kök. Anställningsform är en tillsvidaretjänst på 90%. Finns önskemål kan tjänsten justeras nedåt till ca 75%.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.
Om rollen Som Kock på Ekbacka ingår du i ett team om 2 Kockar med delat ansvar för kök/matsal. Köket på Ekbacka likställs med en restaurang och vi arbetar utifrån detta synsätt i allt från menyernas uppbyggnad till hur maten serveras. Vi jobbar med fast schema och helg tjänstgöring (vart 3:e helg). Din huvudsakliga uppgift är planering av menyer, matlagning, beställning av varor inom budgetramar, egenkontroller samt skötsel av matsal/disk.
Om Nytida Ekbacka AB Ekbacka AB startades år 1981 och är lokaliserat i Urshult, Kronobergs län och är ett särskilt boende med tillstånd att ta emot 40 klienter med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Utöver kökspersonal är vi ett mixat team om ca 30 kollegor av olika yrkeskategorier som alla jobbar efter samma höga kvalitetsmål. Din erfarenhet och kunskap Du är utbildad Kock och du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: 260330 eller enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 260228 För mer information kontakta: EC Kent Karlsson: kent.karlsson2@nytida.se
VC Maria Broström: maria.brostrom@nytida.se
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Furulidsvägen 12 (visa karta
)
355 71 INGELSTAD Arbetsplats
