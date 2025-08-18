Kock sökes till nyöppnad restaurang i Halmstad
AB Effektiv Borås / Kockjobb / Halmstad Visa alla kockjobb i Halmstad
2025-08-18
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Markaryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Bavaria Kök & Bar är en restaurang belägen på Brogatan 3 mitt i centrala Halmstad. Här möter ni krögarna Micke & Per i en miljö som är varm och välkomnande för alla.
Krogen är inspirerad av Bayern och Österrike med en meny som återspeglar denna region med vällagad mat och fokus på schnitzel som får även den mest kräsna tysk att glädjas.
Vad erbjuder rollen?
Brinner du för att skapa matupplevelser som får gästerna att le? Vi söker nu en erfaren kock till vår nyöppnade restaurang i Halmstad med inspiration från Österrike/Tyskland och dess kulinariska traditioner.
*Arbeta med genuina råvaror och klassiska österrikiska och tyska recept
• Sätta din egen prägel på menyn
• Vara en del av ett engagerat och familjärt team i en spännande uppstartsfas
Vem är du?
Vi tror att du har några års erfarenhet från restaurangbranschen och trivs med att ta ansvar. Du har ett genuint intresse för service, människor och god mat, och tvekar inte att kavla upp ärmarna när det behövs.
• Har minst 3 års erfarenhet som kock
• Har passion för matlagning och ett öga för detaljer
• Trivs i ett högt tempo och älskar att arbeta i team
• Vill bidra till en varm och välkomnande atmosfär för våra gäster
Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och chansen att vara med från början på en matresa som vi hoppas blir något unikt i Halmstad.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2025-10-18. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Alfred på alfred.larsson@effektiv.se
eller 070-9644234
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del. Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag. Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Kock, Resturang, Österrike, Halmstad, Mat, Servering, Tyskland Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Alfred Larsson alfred.larsson@effektiv.se 0709644234 Jobbnummer
9463058