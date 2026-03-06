Kock sökes till lunchrestaurang
2026-03-06
Kock sökes till Restaurang Havet
Gillar du att laga klassisk svensk husmanskost och vill arbeta dagtid i ett kök med bra stämning? Då kan du vara den vi söker :)
Restaurang Havet är en lunchrestaurang där vi lagar traditionell svensk husmanskost. Vi är ett litet familjeägt restaurang som arbetar nära tillsammans och värdesätter en trevlig och hjälpsam arbetsmiljö.
Arbetstid:
Måndag-fredag (dagtid)
Omfattning: 80 %
Vi söker dig som har erfarenhet som kock, är ansvarstagande och trivs i ett kök där tempot är högt men stämningen god.
Låter det intressant?
Skicka gärna CV och en kort presentation om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: havetslb@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Havets L & B HB
Nordhemsgatan 28 (visa karta
)
413 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Havet Jobbnummer
9783140