Kock sökes till kvarterskrog
Haggans i Vasastan AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haggans i Vasastan AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-07-18Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att laga mat från grunden och stå i köket på kvällarna under service. Du ska även göra beställningar och vara med att ta fram nya rätter.
Ser gärna att du har goda kunskaper i det Italienska köket
Arbetstider ca tisdag-lördag 14-22
Lön ca 220 kr / h
Kunna egenkontroller och ha ett bra ekonomiskt tänk gällande kök.
Vi ser gärna att du kan vara md och komma med ideér och förslag på att utveckla vår meny löpande.
Det är också viktigt att vara noggrann, organiserad och kunna jobba genom att hålla rent och snyggt omkring sig även lokalvård och städning är viktigt.
Vi önskar att anställningen ska börja i augusti.
Vi söker dig som:
Du är stresstålig, flexibel och noggrann samt trivs i ett högt arbetstempo.
Du tar egna initiativ, är lösningsorienterad och arbetar självständigt.
Du har goda kunskaper inom det italienska, spanska och franska köket.
Du är serviceinriktad och sätter alltid gästen i fokus.
Du behärskar svenska väl i tal och skrift.
Du har lätt för att samarbeta och tycker om att lära dig nya saker.
Du trivs med ansvar och ser möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Du söker ett självständigt och varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via hemsidan
E-post: kontakt@haggans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haggans i Vasastan AB
(org.nr 559067-7984), https://www.haggans.se/
Hagagatan 18 (visa karta
)
113 48 STOCKHOLM Jobbnummer
10005917