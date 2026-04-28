Kock sökes till Kitchen & Cocktails
2026-04-28
Restaurang Kitchen & Cocktails ligger vackert beläget i Strömparken med utsikt över Motala ström, bara ett stenkast från både city och resecentrum.
Vi är en restaurang med en unik och eklektisk inredning där olika stilar möts för att skapa en varm och levande miljö. Vår ambition är att vara ett förlängt - och lite mer inspirerande - vardagsrum där vänner, familjer och kollegor kan samlas för att njuta av god mat och dryck i en avslappnad atmosfär.
Hos oss kombineras en skön stämning med ett högt tempo, särskilt under sommaren då vår uteservering med cirka 90 extra platser fylls av gäster som vill njuta av utsikten över vattnet. Menyn består av klassisk à la carte med inslag av smaker från världens kök.
Om rollen
Vi söker nu en engagerad och driven kock som vill bli en del av vårt team. Du har ett genuint intresse för matlagning och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt. Du är trygg i din yrkesroll, har kockutbildning eller motsvarande erfarenhet, och gärna några års erfarenhet från arbete i kök.
Du är en lagspelare som bidrar med energi och engagemang, och du delar vår ambition att alltid överträffa gästernas förväntningar. Du vet vad som krävs i ett etablerat kök och har viljan att leverera kvalitet i varje detalj.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett team där arbetsglädje och utveckling står i fokus. Du blir en viktig del i att fortsätta stärka vårt varumärke och bidra till både en härlig arbetsmiljö och matupplevelser av hög kvalitet.
Vi ser gärna att du vill arbeta långsiktigt tillsammans med oss, men välkomnar även dig som endast är tillgänglig under sommaren att söka.
Tjänsten är på heltid (100 %), men om du är rätt person för oss och har andra förutsättningar kring arbetstid är du ändå varmt välkommen att skicka in din ansökan. Självklart omfattas tjänsten av kollektivavtal.
Låter detta intressant och är du är en av personerna vi söker, skicka ett cv samt personligt brev till: info@kitchenandcocktails.se
Märk ansökan med Kock i ämnesraden.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
