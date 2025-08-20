Kock sökes till Kalmars nya Event Center
2025-08-20
Ta chansen att bli en del av Kalmars nya storsatsning!
Du är stresstålig, trivs att arbeta i ett högt tempo, tar egna initiativ och älskar mötet mellan människor. Smakkombinationer och kreativitet är något du besitter och ständigt utvecklar. Du har utbildning och tidigare erfarenhet inom kök och restaurangverksamhet. Framförallt ger du alltid ditt yttersta för gästernas upplevelse.
Vårt erbjudande:
Ett varierande arbete i en utvecklande, möjlighet till direkt påverkan av meny och inköp av råvaror. Vi serverar allt från en stor och omtyckt kvällsbuffé, konferensluncher, à la carte, privata tema event och julbord.
I höstas öppnades Kalmars nya nöjescenter Event Center Knock 'em Down fylld med en härlig mix av barer, unika miljöer, god mat och ett stort utbud av kamper och aktiviteter. Här finns aktiviteter av alla dess slag och verksamheten bygger på att ge gästerna en härlig och unik upplevelse.
Ta chansen och bli del av en levande och utvecklande arbetsplats där såväl gästernas som personalens välmående och personliga utveckling står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: kalmar@eventcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knock 'em Down AB
(org.nr 559052-2628)
Norra Långatan 9 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Knock 'em Down Kalmar AB Kontakt
Erik Saad erik@eventcenter.se 073-696 38 80 Jobbnummer
9467173