Kock sökes till Italiensk restaurang
Rtmo Restaurang AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
Är du en kock med passion för italiensk mat? Då passar du nog perfekt till vårt team Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Laga fantastisk italiensk mat.
Förberedelse, tillagning och disk/städning
Servera både lunch och middag till våra gäster
Se till att köket alltid är rent och säkert.
Värdskap då du alltid arbetar framför gästen i ett öppet kök
Vem vi söker:
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba i kök, helst med italiensk mat.
Som är kreativ, snabb och älskar matlagning.
Som även kan prata svenska och engelska.
Pluspoäng om du kan italienska.
Meriterande med erfarenhet inom kallkök, varmkök, frukost, a la carte.
Är du en Maestro i köket?
Delar du vår passion för mat, och är redo att lyfta italienska smaker med de finaste svenska produkterna?
Vår populära lunch flirtar med den svenska husmanskosten medan Italien är vår inspirationskälla som genomsyrar våra menyer och kök.
Meriterande om du kan även baka pizza Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: ohmammamia87@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rtmo Restaurang AB
(org.nr 556847-9728), https://ciboitaloamericano.se/
Hammarby Allé 87 (visa karta
)
120 61 STOCKHOLM Jobbnummer
9483775