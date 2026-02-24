Kock sökes till Hygge Restaurang & Bar
Hygge Restaurang & Bar AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-02-24
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hygge Restaurang & Bar AB i Helsingborg
Älskar du klassisk matlagning, bra råvaror och en arbetsplats med hjärta, tempo och gemenskap?
Då kanske du är vår nästa kock på Hygge Restaurang & Bar - en dansk restaurang mitt i Helsingborg med fokus på smörrebröd, danska klassiker och hög trivselfaktor.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Vi söker nu en kock för timanställning, både dagtid, kvällar och helger, med möjlighet till heltid längre fram i takt med att verksamheten växer.Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av rätter enligt vårt koncept
Ansvar för kvalitet, hygien och ordning i köket
Samarbete med köks- och serveringsteamet
Bidra till ett bra arbetsklimat och en positiv stämning
Vem är du?
Har erfarenhet av arbete i restaurangkök
Är självgående, stresstålig och noggrann
Har ett genuint matintresse
Gillar att jobba i ett mindre team där alla hjälper varandra
Erfarenhet av husmanskost eller nordisk/dansk mat är meriterande
Vi erbjuder
Timanställning med möjlighet till heltid på sikt
En familjär arbetsplats med korta beslutsvägar
Möjlighet att vara med och utveckla både meny och arbetssätt
Schyssta villkor och respekt för yrket
Arbetsplats: Centrala Helsingborg
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka några rader om dig själv och din erfarenhet till info@hygge.nu
. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: info@hygge.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hygge Restaurang & Bar AB
(org.nr 559412-2227) Jobbnummer
9761761