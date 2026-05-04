Kock sökes till Huses Pizzeria i Trelleborg
2026-05-04
Vi söker nu en engagerad och erfaren kock till vårt team på Huses Pizzeria i Trelleborg.
Hos oss erbjuder vi en varierad meny med allt från klassiska grillrätter och husmanskost till pasta, pizza, sallader och gyros. Våra rätter inkluderar bland annat fläskfilé, entrecôte, schnitzel, fiskrätter, köttbullar, pasta som carbonara och lasagne samt olika sallader och snabbare rätter som gyros och falafel. Vi lagar mat med fokus på kvalitet, smak och effektiv service både för servering och avhämtning.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss kommer du att:
Tillaga och förbereda rätter från vår meny (à la carte, husmanskost, pasta, sallader och grillrätter)
Ansvara för kvalitet och presentation av maten
Arbeta i ett högt tempo under lunch- och kvällsservice
Bidra till god hygien och ordning i köket
Samarbeta med övrig personal för att säkerställa en bra upplevelse för våra gästerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har kunskap inom både à la carte och enklare husmanskost
Är stresstålig, noggrann och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt såväl som i team
Har god känsla för service och kvalitet
Meriterande
Erfarenhet av grillrätter och stekning av kött/fisk
Kunskap inom internationella rätter som gyros och pasta
Erfarenhet av arbete i restaurang med både servering och avhämtning
Anställning
Heltid/Deltid enligt överenskommelse
Arbetstider varierar (dag, kväll och helg)Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att höra av dig
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: husesrestaurang@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huses Pizzeria AB
(org.nr 559194-0670), https://www.husestrelleborg.se/
Hedvägen 125 (visa karta
)
231 66 TRELLEBORG Jobbnummer
