Kock sökes till Hotel von Kraemer
Vill du vara med och skapa minnesvärda matupplevelser? Hotel von Kraemer i Uppsala söker en engagerad kock som vill utveckla nya smaker tillsammans med vårt team.
Om rollen
Som kock hos oss arbetar du i ett sammansvetsat team med fokus på kvalitet, effektivitet och god service. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar matlagning, menyplanering, inköp, lagerhantering samt egenkontroll enligt HACCP.
Vi söker dig som
Har kockutbildning och minst 2 års erfarenhet
Är serviceinriktad, positiv och trivs i team
Har god kunskap om råvaror och köksrutiner
Gärna har erfarenhet av HACCP
Om tjänsten
Heltid (100%)
Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger
Tillsvidareanställning med provanställning
Förmåner
Vi erbjuder bland annat ersättning för friskvård och fri hälso- och sjukvård. För medarbetare med minst fem mils enkel resa till arbetet utgår ett resebidrag om 1 000 kr per månad vid heltidstjänstgöring. Som medarbetare hos oss omfattas du också av ett av Sveriges bästa kollektivavtal, vilket skapar goda förutsättningar för långsiktig ekonomisk trygghet.
Ansökan: Vi ser fram emot att träffa dig för en personlig intervju. Har du frågor kontakta hotellchef Chana Da Silva på epost: chana.dasilva@hotelvonkraemer.se
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande!
Om arbetsgivaren - Hotel von Kraemer
Hotel von Kraemer med sina 83 hotellrum, 3 st mötesrum, takterrass, restaurang och lounger, har varit öppet sedan augusti 2014. Hotel von Kraemer ägs av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.
Hotellet har konferensfaciliteter för upp till 35 personer och en restaurang, som bland annat är en mycket välbesökt lunchrestaurang, men även kvällsbokningar och event. Hotellet är trivsamt och stilfullt inrett med skandinavisk design, med inslag av trä, sten och metall.
Namnet kommer från familjen med samma efternamn, von Kraemer, som huserade i Uppsala i slutet av 1800-talet.
Reception, restaurang, konferens finns på våning 4. Hotel von Kraemer är öppet dygnet runt året om. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb.

Hotel von Kraemer
