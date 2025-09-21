Kock sökes till Gustavsgårdens restaurang- Trallen
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Vår verksamhet
Restaurang Trallen är belägen i Gustavsgården, som är ett äldreboende centralt i Gustavsberg på Värmdö.
Vi serverar dagligen våra 101 boenden frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag. En stor del av det vi lagar är från grunden. Vår restaurang är även öppen för allmänheten. Vi har även catering och större tillställningar ibland. Vi har öppet alla dagar på året.
Gustavsgården är ett boende för äldre med ett stort omvårdnadsbehov. Boendet består av tre enheter med totalt 101 lägenheter. Varje boende har en kontaktperson i personalgruppen, som kan bistå den boende i olika avseenden. I fokus för vår verksamhet står värdeorden: kompetens, flexibilitet, trygghet och tydlighet. Gustavsgården ligger centralt i Gustavsberg, dit du enkelt pendlar med buss från Slussen på cirka 30 minuter.
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift då du kommer att arbeta i ett öppet kök och möta våra boende och personal dagligen i ditt arbete. Personalen i köket på Gustavsgården är ett sammansvetsat lag med högt i tak, där skratt och glädje är en naturlig del av arbetspasset och där alla hjälps åt och värdesätter ett gott samarbete.
Ditt uppdrag
Nu behöver vi stärka upp teamet med en till person. Vi söker dig som är kock och kan arbeta tisdagar och onsdagar samt kan hoppa in vid behov. I rollen som kock kommer dina arbetsuppgifter vara bland annat beredning/tillredning av mat, salladsbuffé, bakning, servering, plocka varor, städning, hjälpa till med disken mm .
Vi är ett sammansvetsat gäng som hjälper varandra i alla områden inom kök/storhushåll. Du jobbar i ett öppet kök och kommer därför möta våra boenden och personal dagligen. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta i storkök alternativt restaurang och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på ett äldreboende. Tjänsten är baserad på timme och vid tillfällen då restaurangen behöver förstärkning. Vid ex sjukdom, semestrar såsom jul/nyår och under sommartid. Restaurangen håller även öppet under helgen, så helgarbete kan förekomma.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom livsmedel, ex livsmedelsprogrammet eller motsvarande. Vi ser även att du har minimum 3 års arbetslivserfarenhet av liknande arbete. viktigt att du har erfarenhet av just storkök. Du har goda kunskaper om allergener, specialkost, HACCP, egenkontroll och livsmedelshygien/hantering. Du är givetvis bra på att laga mat och har ett genuint intresse för matlagning.
Din kompetens
- Flexibel
- Samarbetsförmåga
- Muntlig kommunikation
- Kvalitetsmedveten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder
erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten. Anställningen avser timanställning på ca 20-30%.
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Vill du veta mer
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Enhetschef Linnea Axelsson och ansvarig för restaurangen. mailto:daniel.rahm@varmdo.se
Tfn: 08 - 570 471 11
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer.
