Kock sökes till Gustavsgården restaurang- Trallen
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Restaurang Trallen är belägen i Gustavsgården, som är ett äldreboende centralt i Gustavsberg på Värmdö.
Vi serverar dagligen våra 101 boenden frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag. En stor del av det vi lagar är från grunden. Vår restaurang är även öppen för allmänheten. Vi har även catering och större tillställningar ibland. Restaurangen har öppet alla dagar på året.
Gustavsgården är ett boende för äldre med ett stort omvårdnadsbehov. Boendet består av tre enheter med totalt 101 lägenheter. Varje boende har en kontaktperson i personalgruppen, som kan bistå den boende i olika avseenden. I fokus för vår verksamhet står värdeorden: kompetens, flexibilitet, trygghet och tydlighet. Gustavsgården ligger centralt i Gustavsberg, dit du enkelt pendlar med buss från Slussen på cirka 30 minuter.
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift då du kommer att arbeta i ett öppet kök och möta våra boende och personal dagligen i ditt arbete. Personalen i köket på Gustavsgården är ett sammansvetsat lag med högt i tak, där skratt och glädje är en naturlig del av arbetspasset och där alla hjälps åt och värdesätter ett gott samarbete
Ditt uppdrag
Nu behöver vi stärka upp teamet med en till person. Vi söker dig som är kock och kan hoppa in vid behov. I rollen som kock kommer dina arbetsuppgifter vara bland annat beredning/tillredning av mat, salladsbuffé, bakning, servering, plocka varor, städning, hjälpa till med disken mm .
Vi är ett sammansvetsat gäng som hjälper varandra i alla områden inom kök/storhushåll. Du jobbar i ett öppet kök och kommer därför möta våra boenden och personal dagligen.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta i storkök alternativt restaurang och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på ett äldreboende. Tjänsten är baserad på timme och vid tillfällen då restaurangen behöver förstärkning. Vid ex sjukdom, semestrar såsom jul/nyår och under sommartid. Restaurangen håller även öppet under helgen, så helgarbete kan förekomma.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom livsmedel, ex livsmedelsprogrammet eller motsvarande. Vi ser även att du har minimum 3 års arbetslivserfarenhet av liknande arbete. viktigt att du har erfarenhet av just storkök. Du har goda kunskaper om allergener, specialkost, HACCP, egenkontroll och livsmedelshygien/hantering. Du är givetvis bra på att laga mat och har ett genuint intresse för matlagning.
Dina personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-03-18Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Anställningen avser deltid vid behov, för denna tjänst är utdrag från belastningsregistret en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/157". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Gustavsgården Restaurang Trallen Kontakt
Sofia Arnbom 08-57047648 Jobbnummer
9803743