Kock sökes till Gossip & Bubbles sommarsäsong
2026-04-24
Gossip & Bubbles är en livfull restaurang med fokus på à la carte. Vi serverar allt från pizza och pasta till moules frites - med kvalitet, tempo och känsla i fokus. Hos oss är både mat och stämning en viktig del av upplevelsen.
Nu söker vi en kock inför sommarsäsongen, med möjlighet till fortsatt arbete.
Om rollen
Du arbetar i ett kök med högt tempo där struktur, samarbete och eget ansvar är avgörande. Du förväntas vara självgående och bidra till en jämn och hög nivå under service.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Förberedelser och prepp (såser, pasta m.m.)
Tillagning av rätter från à la carte-menyn
Säkerställa kvalitet och presentation
Ansvara för hygien och ordning i köket
Samarbeta med teamet för ett effektivt serviceflödeOm tjänsten
Timanställning vid behov under sommarsäsongen, med möjlighet till fortsatt arbete under höst och vinter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock
Trivs i högt tempo och är stresstålig
Är självgående och ansvarstagande
Har god kunskap om råvaror och hygien
Är flexibel, lösningsorienterad och positiv
Gillar att arbeta i team
Hos oss jobbar vi nära varandra och ställer upp för varandra - inställning och engagemang är minst lika viktigt som erfarenhet.
Ansök idag - vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@bubbels.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Gossip and bubbels AB
652 25 KARLSTAD
